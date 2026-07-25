پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى
استانا. KAZINFORM — بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى 22-قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبى قالاسىنا باردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي وۆەرچۋك، ومبى وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورى ۆيتالي حوتسەنكو جانە باسقا رەسمي تۇلعالار كۇتىپ الدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن 25 -شىلدە كۇنى 22-قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبى قالاسىنا ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.