KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى

    استانا. KAZINFORM — بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى 22-قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبى قالاسىنا باردى.

    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي وۆەرچۋك، ومبى وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورى ۆيتالي حوتسەنكو جانە باسقا رەسمي تۇلعالار كۇتىپ الدى.

    Мемлекет басшысы ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына барды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن 25 -شىلدە كۇنى 22-قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبى قالاسىنا ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور