پرەزيدەنت: قازاقستان مەملەكەتتەردىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى قاعيداتىنىڭ بۇزىلۋىنا قارسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي حالىقارالىق ارەنادا دا بەلسەندى ءارى قارقىندى ىقپالداستىق ورناتىپ وتىر. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگىنە بەرگەن جازباشا سۇحباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ورتالىق ءرولىن نىعايتۋ، حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارىن قورعاۋ، مەدياتسيا مەن شىنايى كوپجاقتىلىقتى ىلگەرىلەتۋ، سونداي-اق قاقتىعىستاردى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ۇقساس ۇستانىمداردى باسشىلىققا الامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ «ءبىرتۇتاس قىتاي» ساياساتىن قولدايتىنىن جانە مەملەكەتتەردىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى قاعيداتىنىڭ بۇزىلۋىنا قارسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان ب ۇ ۇ، ش ى ۇ جانە ا ءو س ش ك اياسىندا قىتايمەن ءوزارا ۇيلەسىمدى جۇمىستى جالعاستىرادى. سونداي-اق «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تولىق قولدايدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى بيىل شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 جىل تولعانىنا نازار اۋداردى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، ۇيىم ەڭ باستى قۇندىلىعى - ءوزارا سەنىمگە، تەڭ قۇقىق پەن ديالوگقا، مادەني ءارالۋاندىقتى قۇرمەتتەۋگە جانە بىرلەسكەن دامۋعا ۇمتىلاتىن «شاڭحاي رۋحىن» ساقتاپ قالدى. قازاقستان پرەزيدەنتى بۇل قاعيداتتاردى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ وزىندىك «ستاندارتى» رەتىندە باعالايتىنىن ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى كەلەسى جىلى قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 35 جىل تولاتىنىنا توقتالدى. بۇل رەتتە ساياسي جانە ەكونوميكالىق بايلانىستارمەن قاتار، ەكى ەل ازاماتتارى اراسىنداعى تىكەلەي قارىم-قاتىناستار دا بەلسەندى دامىپ كەلەدى. 2026 -جىلى قازاقستان مەن قىتايدىڭ «مادەنيەت جىلىن» وتكىزۋى وسى ءۇردىستىڭ جارقىن دالەلى بولدى.
ءوزارا ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ەنگىزىلۋى تۋريزم سالاسىنىڭ دامۋىنا ايتارلىقتاي سەرپىن بەردى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلى قازاقستانعا كەلگەن قىتايلىق تۋريستەر سانى 962 مىڭ ادامعا جەتتى. بۇل 2024 -جىلعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 47 پايىزعا كوپ.
- قىتايلىق دوستارىمىزعا قازاقستاندا ەتەنە تانىساتىن دۇنيە جەتكىلىكتى. زاماناۋي ەلوردامىز بەن كونە تۇركىستاندى، الماتىنىڭ اسقارلارى مەن ماڭعىستاۋدىڭ بىرەگەي بەدەرىن، ۇلى دالا مەن ۇلى جىبەك جولىنىڭ مۇراسىن، مۋزىكامىزدى، ۇلتتىق ءدام مەن اسپاپتارىمىزدى، قوناقجاي قالپىمىزدى كورسەتكىمىز كەلەدى. سونىمەن قاتار قازاقستان دا ەجەلگى وركەنيەت ەلى ءارى بۇگىندە دامۋ جولىندا تاڭعالارلىق ۇلگى كورسەتىپ وتىرعان قىتايدى زور قىزىعۋشىلىقپەن تانىپ-ءبىلىپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جاساندى ينتەللەكت بۇكىل ادامزاتتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋگە ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، 2026 -جىل قازاقستاندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى بولىپ جاريالاندى.
- جۋىردا جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنسياعا قاتىسۋ ءۇشىن شاڭحايعا بارعان ساپارىمدا قىتايدىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن مازمۇندى كەزدەسۋلەر وتكىزدىم. سيفرلىق ەكونوميكا، زياتكەرلىك ءوندىرىس، ەلەكتروندىق كوممەرسيا، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە كادر دايارلاۋ سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قوس تاراپ تا مۇددەلى. ءدال وسى تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىق قازاق-قىتاي قارىم-قاتىناسىنىڭ جاڭا كەزەڭىندەگى ماڭىزدى باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت بۇكىل ادامزاتتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت زاماناۋي تەحنولوگيالارعا، ءبىلىم مەن ەسەپتەۋ رەسۋرستارىنا ءادىل قول جەتكىزۋى قاجەت.
— بۇل ماسەلەدە ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز قىتايدىڭ كوزقاراسىمەن ۇندەسەدى. بيىل شىلدە ايىندا شاڭحايدا قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمنىڭ (WAICO) نەگىزىن قالاعان 29 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا قوسىلدى. بۇل — جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا مەملەكەتتەردىڭ كۇش- جىگەرىن ۇيلەستىرەتىن اشىق ءارى ءتيىمدى حالىقارالىق جۇيە قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.