پرەزيدەنت قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ىقپالداستىعىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - حاتشىلىق باسشىسى قاناتبەك جايسانبايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا قازاقستان حالىق كەڭەسى مەن ونىڭ حاتشىلىعىن قۇرۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان شارالار تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.
قاناتبەك جايسانبايەۆ حاتشىلىق قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋشىلىق، قۇقىقتىق، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق، قارجىلىق، اقپاراتتىق-تالدامالىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتەتىنىن باياندادى.
پرەزيدەنت حالىق كەڭەسى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ ىرگەسىن نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن بىرەگەي ديالوگ الاڭى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى حاتشىلىق باسشىسىنا حالىق كەڭەسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ۇيىمدارمەن، ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىمەن جانە حالىقارالىق ۇيىمدارمەن ىقپالداستىعىن ءتيىمدى ۇيلەستىرۋدى تاپسىردى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنا دايىندىقتى لايىقتى دەڭگەيدە جۇرگىزۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت فرانسيا حالقىن باستيليانى الۋ كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.