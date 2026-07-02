پرەزيدەنت «قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، 1-شىلدە كۇنى مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار زاڭدارعا قول قويدى:
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا؛
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋ جانە سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ مارتەبەسى جانە قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا؛
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.