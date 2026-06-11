پرەزيدەنت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ساپالى ىسكە اسىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
دينارا زاكيەۆانىڭ ايتۋىنشا، بيىل «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى قابىلداندى. دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە قاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى بالا قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى جۇيەلەندى. جاعدايدى ءجىتى ساراپتاۋ نەگىزىندە بەس جىلعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى ازىرلەندى. قۇجات الەۋمەتتىك قولداۋدى جانە بالا قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتەتىن 158 شارانى قامتيدى.
مەملەكەت باسشىسىنا وبلىس اكىمدىكتەرىندە بالالار قۇقىعىن قورعاۋ باسقارمالارىن قۇرۋ جۇمىسى اياقتالىپ، ولاردىڭ قۇزىرەتتەرى ۇلتتىق زاڭنامادا بەكىتىلگەنى جونىندە باياندالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى ۇيىمداستىرۋ راسىمدەرى قولعا الىنعان.
بيىل 9 وڭىردەگى احۋالعا مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ، بالالاردىڭ پسيحولوگيالىق سالاماتتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ولاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار ساپاسى زەردەلەندى.
پرەزيدەنتكە پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىن قۇرۋ جانە پسيحولوگيالىق سالاماتتىلىقتى ايقىنداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن ەنگىزۋ جونىندە اقپارات بەرىلدى. بۇل جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ەرەكشە نازار اۋدارۋدى جانە قولداۋدى قاجەت ەتەتىن بالالارعا جۇيەلى كومەك كورسەتۋگە سەپتىگىن تيگىزدى.
- سونداي-اق دينارا زاكيەۆا 111 مەملەكەتتىك بايلانىس ورتالىعىنا تۇسەتىن وتىنىشتەر بويىنشا جۇرگىزىلگەن جۇمىسقا توقتالدى. مەكتەپتەردە QR-111 جۇيەسىنىڭ ەنگىزىلۋى بالالارمەن تىكەلەي بايلانىس ورناتۋ جانە ولاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ بارىسىندا ءتيىمدى بولعانىن كورسەتىپ وتىر. اتالعان قۇرال ىسكە قوسىلعاننان بەرى، ياعني، 2024-جىلدىڭ قازان ايىنان 2026-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنا دەيىن بالالاردان 167 مىڭ حابارلاما مەن 4523 قوڭىراۋ كەلىپ تۇسكەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالارعا ارنالعان ينفراقۇرىلىمدى، سونىڭ ىشىندە اۋىلدىق جەرلەردەگى نىسانداردى دامىتۋ مەن جاقسارتۋ، سونداي-اق اتا-انالاردى قولداۋ جانە بالالار قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ساپالى جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ، ۇكىمەتتىڭ جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇش-جىگەرىن جۇمىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك زاڭناماعا قاتىستى بىرنەشە زاڭعا قول قويدى.