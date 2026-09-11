پرەزيدەنت قايتكەندە قازاق حالقى وركەنيەتتى قوعام بولاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - جاڭاشىل، جاسامپاز بولۋ - كوشپەندىلەردىڭ بولمىسىنا ءتان تۇرمىس سالتى. بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تۇپتەپ كەلگەندە كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ مارتەبەسى بارشامىزدىڭ ورتاق ابىرويىمىز. بۇكىل الەم تۇركى حالىقتارىنا كوز تىگىپ وتىر. ءبىزدىڭ تاريح پەن مادەنيەتكە ۇلكەن نازار اۋدارۋدا. سوندىقتان بۇل جارىستى بىرلەسە دامىتۋعا ءبارىمىز مۇددەلى بولۋىمىز كەرەك. قىرعىزستان وسى ورتاق ىسكە بەلسەنە اتسالىسۋعا قاشاندا دايىن. ەكى باۋىرلاس ەلگە اتا- بابالارىمىزدان قالعان ەڭ قۇندى وسيەت - بۇل ءوزارا قۇرمەت جانە ماڭگىلىك دوستىق. وسى دانالىقتى ۇمىتۋعا ەشقانداي حاقىمىز جوق. ءبىز - ۇلى دالا وركەنيەتىنىڭ زاڭدى مۇراگەرىنىڭ ءبىرىمىز. باتىر بابالارىمىز ۇلان- عايىر جەردە بىزگە امانات ەتتى. سالت- ءداستۇرىمىزدى، رۋحاني قۇندىلىقتارىمىزدى مۇرا ەتىپ قالدىردى. قاستەرلى قازىنانى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، جاس بۋىنعا تابىستاۋ - ورتاق پارىزىمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت وسى رۋحتى بورىشتى وركەنيەتتى، مادەنيەتتى تۇردە ابىرويمەن جۇزەگە اسىرۋىمىز قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
- جالپى، كوشپەندىلەر ءومىردى ماڭگىلىك قوزعالىس دەپ تۇسىنگەن. سوندىقتان جاڭاشىل، جاسامپاز بولۋ - كوشپەندىلەردىڭ بولمىسىنا ءتان تۇرمىس سالتى. ماقساتى بيىك، جوسپارى ايقىن، بولاشاققا سەنىممەن قارايتىن وزىق ۇلت رەتىندە قازاقستان دا ءاردايىم العا قاراي ۇمتىلىپ كەلەدى. ءبىز، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق سپورتپەن اينالىساتىن جاستار، باسقا دا سپورتشىلار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر مەن كاسىپكەرلەر، دارىگەرلەر مەن ۇستازدار، ستۋدەنتتەر مەن عالىمدار، جۇمىسشىلار مەن باسقارۋشىلار، اسكەري قىزمەتكەرلەر مەن مەكەمە قىزمەتشىلەرى - ءبارىمىز مادەنيەتتى، سابىرلى بولىپ، داڭعازا مەن ايقاي-شۋعا جول بەرمەۋىمىز قاجەت. سوندا عانا قازاق حالقى تولىققاندى، وركەنيەتتى قوعام بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى 31 -تامىز بەن 6 -قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاندا وتكەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا 74 مەدال جەڭىپ الدى.