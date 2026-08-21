پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىنداعى ۇندەۋى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىنداعى ۇندەۋىن جاريالادى.
- قۇرمەتتى وتانداستار!
الداعى جەكسەنبى كۇنى ەلىمىزدە جاڭا ءبىرپالاتالى قۇرىلتايدىڭ العاشقى سايلاۋى وتەدى. بۇل - ۇلت تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن تاريحي وقيعا.
ەلىمىز سوڭعى جىلدارى اۋقىمدى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرىپ، جارقىن بولاشاققا باتىل قادام باسىپ كەلەدى. ءبىز بىرلىك پەن كەلىسىمنىڭ جانە ىنتىماقتىڭ ارقاسىندا ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ ىسىندە زور جەتىستىككە جەتتىك. حالىق كونستيتۋتسياسى كۇشىنە ەندى، ەلىمىزدىڭ دامۋ باعدارى وزگەردى. دەگەنمەن اتقاراتىن جۇمىس ءالى دە كوپ.
بۇل سايلاۋ حالقىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىن تىڭ رەفورمالارعا باستاۋ بولىپ، قازىرگى قازاقستان جىلناماسىنداعى جاڭا كەزەڭگە جول اشادى.
مەن پارتيالاردىڭ بارلىعى دايىندىق جۇمىستارىن ءتيىستى دەڭگەيدە جۇرگىزۋى ءۇشىن قۇرىلتاي سايلاۋى وتەتىن ۋاقىتتى ەرتەرەك حابارلادىم.
سوندىقتان قۇرىلتايدىڭ العاشقى سايلاۋ ناۋقانى مازمۇندى، اشىق، باسەكەگە تولى ءارى وركەنيەتتى سيپاتتا ءوتتى. ەل ازاماتتارىنىڭ سايلاۋ تۋرالى پىكىرى وسىنداي بولدى.
بۇل سايلاۋ ەل تاريحىنداعى ەڭ تارتىستى ناۋقانداردىڭ ءبىرى رەتىندە ەستە قالاتىنى انىق. پارتيالار سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋ كەزىندە، سونداي-اق اقپاراتتاعى ۇگىت-ناسيحات، جالپىۇلتتىق تەلەدەباتتار، الەۋمەتتىك جەلىدەگى پىكىرتالاستار بارىسىندا ءوز باعدارلامالارىن كەڭىنەن ءارى دايەكتى تۇردە تانىستىردى.
ءبىر سوزبەن، ازاماتتارىمىز پارتيالاردىڭ ەل بولاشاعىنا قاتىستى ۇستانىمىن مۇقيات زەردەلەۋگە مۇمكىندىك الدى. ساياسي ۇيىمداردىڭ ەكونوميكادان باستاپ مادەنيەت سالاسىنا دەيىن قامتىعان باستامالارىن باعالاپ-باعامدادى.
سايلاۋالدى ناۋقان ەلىمىزدەگى قوعامدىق كۇن ءتارتىبى وزگەرگەنىن، جاسامپازدىق پەن وركەندەۋ يدەياسى مەملەكەت ساياساتىنىڭ ارقاۋىنا اينالعانىن ايقىن كورسەتتى.
جۇرت الدىنا جاڭا تۇلعالار شىقتى، ۇتىمدى ۇسىنىستار ايتىلا باستادى. بۇل - تۇبەگەيلى ساياسي جاڭعىرۋمەن قاتار، ۇلتىمىزدىڭ قايتا جاندانعان پاسسيونارلىق قۋاتىن تانىتاتىن ماڭىزدى نىشان.
قوعامدىق پىكىرتالاسقا جاستارىمىز، كاسىبي قاۋىمداستىق وكىلدەرى مەن كاسىپكەرلەر دە بەلسەندى قاتىستى. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە بارشاڭىزعا زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
جالپى، حالقىمىزدىڭ ساياسي مادەنيەتى ارتىپ، جۇرتىمىز مەملەكەتتىك باسقارۋ ىسىنە اتسالىسا باستادى. بۇل ءبىز ءبىر ەل بولىپ جۇرگىزگەن رەفورمالاردىڭ تىكەلەي ناتيجەسى ەكەنى ءسوزسىز.
ازاماتتارىمىز قاستەرلى وتانىمىزدىڭ تاعدىرىنا شىنايى جاناشىرلىق تانىتىپ، ەلىمىزدىڭ كەلەشەگىنە جاۋاپتى ەكەنىن تەرەڭ سەزىنۋگە ءتيىس. سوندا عانا قازاقستان ودان ءارى قارىشتاپ داميدى.
سايلاۋ ناۋقانى وتاندىق جانە حالىقارالىق بايقاۋشىلاردىڭ ءجىتى نازارىندا بولدى. ولار داۋىس بەرۋ كۇنى دە ۋچاسكەلەردە بولادى.
ءبىز «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى ۇستەمدىك قۇراتىن، حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن، ساياسي جانە قوعامدىق ينستيتۋتتارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەت قۇرىپ جاتىرمىز.
جالپىحالىقتىق داۋىس بەرۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قۇرىلتايعا كاسىبي ماماندار مەن وتانشىل ازاماتتار سايلانادى دەپ كامىل سەنەمىن.
قۇرىلتاي ءارالۋان كوزقاراس پەن ۇلت كەلەشەگى جولىنداعى ۇمتىلىستار توعىساتىن ءبىرتۇتاس الاڭ بولۋعا ءتيىس. وسىلايشا، قۇرىلتاي ەل جاڭعىرۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن قۇرىلىمعا اينالماق.
ءبىز گەوساياسي شيەلەنىس شيرىعىپ، جاھاندىق سىن-قاتەرلەر كۇشەيە تۇسكەن كەزەڭدە بەت العان باعىتىمىزدان تايماي، تەك العا قاراي ءجۇرۋىمىز قاجەت. قازاقستاندى الەمدەگى ناعىز وزىق مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا قوسۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس اتقارۋىمىز كەرەك، ياعني ۇلتتىق ستراتەگيامىزدى تابىستى جۇزەگە اسىرۋىمىز قاجەت.
ادامدار كوپ جاعدايدا قابىلدانعان ماڭىزدى شەشىمدەردىڭ شىنايى قۇندىلىعىن جىلدار وتكەن سوڭ عانا تۇسىنەدى. الداعى جەكسەنبى ەل تاعدىرى ءۇشىن ءدال وسىنداي بەتبۇرىستى ءسات بولادى.
ءبىز قازاقستان تاريحىنداعى جاڭا كەزەڭگە قادام باسامىز. وسىنداي تاعدىرشەشتى ساتتە ءار ادامنىڭ داۋىسى ماڭىزدى ەكەنى ءسوزسىز.
قۇرمەتتى وتانداستار، ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى ءار ازاماتتىڭ سانالى تاڭداۋىنا بايلانىستى بولماق.
سايلاۋعا قاتىسۋ دەگەنىمىز - حالىقتىڭ ءوز ىقتيارىن ءبىلدىرۋ، ەل تاعدىرىنا بەي-جاي قاراماي، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋ، ەل يگىلىگى ءۇشىن ونەگەلى ءىس جاساۋ دەگەن ءسوز. دۇنيە جۇزىندە ميلليونداعان ادام ءوز سايلاۋ قۇقى ءۇشىن كۇرەسۋدە.
قازاقتا «كەلىسىپ پىشكەن تون كەلتە بولماس» دەگەن ماقال بار. ازاماتتاردى، اسىرەسە، جاستاردى سايلاۋعا كەلىپ، ءوز تاڭداۋىن جاساۋعا، ياعني قازاقستاننىڭ تابىستى دامۋىنا ۇلەس قوسۋعا شاقىرامىن.
حالقىمىزدىڭ داۋىسى قاستەرلى وتانىمىزدىڭ تۇعىرىن بەكەمدەۋگە، ناعىز وزىق ەل بولۋىمىزعا تىكەلەي ىقپال ەتەرى انىق.
بارشاڭىزعا اماندىق جانە تابىس تىلەيمىن!
وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساسىن! - دەلىنگەن ۇندەۋدە.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاسايتىنى حابارلاندى.