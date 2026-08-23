پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە العاشقى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا داۋىس بەردى.
تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىندا 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica - بارلىعى 7 پارتيادان 545 كانديدات تىركەلگەن.
پرەزيدەنت بارشا كەلۋشىلەردى قۇتتىقتادى جانە شىن مانىندە بۇگىن - ەلىمىز ءۇشىن تاريحي كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- تۇڭعىش رەت ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزىپ وتىرمىز. بۇل - ماڭىزدى تاريحي وقيعا. ءبىز ءبىرتۇتاس ەل بولىپ، اۋقىمدى رەفورمالار جۇرگىزىپ جاتىرمىز. مۇنى ءبارىڭىز بىلەسىزدەر، كۋا بولىپ وتىرسىزدار. ويداعىداي ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدىك. دەگەنمەن الدىمىزدا تۇرعان جۇمىس اۋقىمدى، ماقساتىمىز ماڭىزدى دەپ ايتۋعا بولادى. بۇگىنگى سايلاۋ - وسى جۇمىستىڭ باستاۋى عانا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت داۋىس بەرگەن سوڭ وتاندىق جانە شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنە بريفينگ وتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
سونىمەن بىرگە، 79 سايلاۋ ۋچاسكەسى قازاقستاننىڭ 61 شەت مەملەكەتتەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جانىنان اشىلعان. ولاردىڭ ىشىندە جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياداعى سايلاۋ ۋچاسكەسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 03:00 دە جۇمىسىن باستاپ كەتتى.
ەڭ سوڭعى بولىپ ا ق ش- تىڭ سان-فرانسيسكو قالاسىنداعى ەلىمىزدىڭ باس كونسۋلدىعى جانىندا اشىلعان سايلاۋ ۋچاسكەسى استانا ۋاقىتىمەن 19:00 دە اشىلادى.