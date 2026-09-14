پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - سەۋلدە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنە II دارەجەلى «دوستىق» وردەنى سالتاناتتى تۇردە تابىستالدى.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى ءمان-ماڭىزى ەرەكشە راسىمگە جينالعان قاۋىمعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاق پەن كورەي ەجەلدەن دوستاس حالىقتار ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- ەكى ەلدىڭ اراسى الشاق بولعانىمەن، ءبىزدى ءوزارا قۇرمەت پەن ورتاق مۇددە جاقىنداستاردى. كورەيا ەكونوميكاسى اينالاسىنداعى باسەكەلەستىك پەن سىن-قاتەرلەرگە قاراماستان ويداعىداي دامۋدا. بۇل - حالىقتىڭ ەڭبەكقورلىعى مەن ءىرى كاسىپكەرلەردىڭ ارقاسى. قازاق حالقى مەن بيلىك وكىلدەرى دوستاس كورەيا ەلىنە شىنايى سىيلاستىقپەن قارايدى. كورەيا رەسپۋبليكاسى - قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى. ءبىز كورەيانى حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى زور مەملەكەت رەتىندە بىلەمىز. بۇگىندە مەملەكەتتەرىمىزدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعى جىل ساناپ نىعايىپ كەلەدى. وسىدان بەس جىل بۇرىن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى مالىمدەمە قابىلداعان ەدىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەكى مەملەكەت اراسىندا تەرەڭ ساياسي ديالوگ ورناپ، سان قىرلى ىنتىماقتاستىق نىعايعانىن اتاپ ءوتتى.
- ساۋدا-ەكونوميكالىق قارىم-قاتىناس قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. ءبىز ماشينا جاساۋ، ەنەرگەتيكا، مەتاللۋرگيا، وزىق تەحنولوگيا جانە باسقا دا سالادا ءبىرقاتار ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. الەمگە تانىمال كورەي كومپانيالارى ەلىمىزدە تابىستى جۇمىس ىستەۋدە. مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىسىمىز دا كۇشەيدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيامەن بايلانىستى كۇشەيتۋدە ەلىمىزدەگى كورەي ۇلتىنىڭ وكىلدەرى ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن ايتتى
- قازىر قازاقستاندا ءجۇز مىڭنان استام كورەي ۇلتىنىڭ وكىلدەرى تۇرادى. ولاردىڭ ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسى مەن قوعامدىق-ساياسي دامۋىنا قوسقان ۇلەسى وراسان زور. ەلىمىزدە بارلىق ەتنوستار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسالعان. كورە-سارام قاۋىمداستىعى دا قازاق جەرىندە تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ، ەلىمىزدىڭ ىنتىماق-بىرلىگىن ارتتىرۋعا مول ۇلەس قوسىپ وتىر. قازاقستاندا كورەي مادەني ورتالىقتارى قىزمەت ەتەدى. الماتىداعى اكادەميالىق كورەي تەاترى كورەرمەننىڭ كوزايىمىنا اينالدى. سونداي-اق كورەي تىلىندە گازەت شىعادى، ارنايى راديوحابار تاراتىلادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمداۋىنشا، قوس حالىقتىڭ دوستىعىن بەكەمدەۋ ورتاق مۇددەگە ساي كەلەدى.
- بۇگىن قازاق-كورەي قارىم-قاتىناسى ءۇشىن ماڭىزدى كۇن دەپ سانايمىن. مەن وسى ساپارىمنىڭ اياسىندا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرقاتار كورنەكتى مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىن Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل - قازاق جۇرتىنىڭ وزدەرىڭىزگە دەگەن شىنايى قۇرمەتى، رياسىز كوڭىلىنىڭ بەلگىسى. سىزدەر الداعى ۋاقىتتا دا ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا سۇبەلى ۇلەس قوسا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءراسىم بارىسىندا كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق جينالىسىنىڭ 22-شاقىرىلىم دەپۋتاتتارى مەن سون گيۋ مەن لي چجە-كان، سەۋل كيبەرۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى لي سان گيۋن، حانگۋك شەت تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (HUFS) پروفەسسورى، ورتالىق ازيانى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى سون ەن حۋن، Hyundae General Hospital كوپبەيىندى كلينيكاسىنىڭ ديرەكتورى كيم بۋ سوپ II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانى حابارلاندى.