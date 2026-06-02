پرەزيدەنت قانات بوزىمبايەۆ پەن مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ قاتەلىكتەرىن اتادى
قونايەۆ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Alatau Smart-City سالۋ مىندەتتەرى مەن وڭىردەگى ناقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي اراسىندا قاراما-قايشىلىق ايقىن بايقالاتىنىن ايتتى.
- نەگىزگى ينفراقۇرىلىمنىڭ وزىق دامۋى.
قالاعا قوسىلعان ەلدى مەكەندەردىڭ (جەتىگەن، قويانقۇس جانە تاعى باسقالار) تۇرعىندارى تۇرمىسقا قاجەتتى قاراپايىم جاعدايدىڭ جاسالماعانىن ايتادى. ەلەكتردىڭ ءجيى وشۋىنە قاتىستى ارىز-شاعىمنىڭ كوپتىگىن بىلاي قويعاندا، تۇراقتى ينتەرنەتتىڭ، ساپالى جولدىڭ، ورتالىقتاندىرىلعان سۋدىڭ جوقتىعىن العا تارتادى.
مۇنداي پروبلەمالار وبلىستىڭ بارلىق اۋماعىندا بار. ماسەلەن، 2025-جىلى ەلەكتر جەلىسىنىڭ توزۋى 70 پايىزعا جۋىقتاپ، سونىڭ سالدارىنان ەلەكتر قۋاتىنىڭ ءوشىرىلۋى 919 رەت، ال جىل باسىنان بەرى 201 مارتە تىركەلگەن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قالانىڭ جاڭا اۋداندارىندا ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيا تارتۋ جۇمىستارى ءالى كۇنگە دەيىن جوبالاۋ ساتىسىندا قالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءۇش قوسالقى ستانسيانى جوندەۋ جانە سۋ الۋ قوندىرعىسىنىڭ قۋاتىن ارتتىرۋ جوبالارى بەلگىلەنگەن كەستەدەن كەشىگۋدە.
Alatau Smart-City سالۋ مىندەتتەرى مەن وڭىردەگى ناقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي اراسىندا قاراما-قايشىلىق ايقىن بايقالادى. مۇنى اشىق ايتايىق. بۇل جاعدايدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ، سونىمەن قاتار، اكىم مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ تاراپىنان جىبەرىلگەن ولقىلىق دەپ سانايمىن.
جالپى، جاڭا ەنەرگيا قۋاتى كوزدەرىن كەڭەيتۋ مەن ىسكە قوسۋ قاجەتتىگى - ەلدىك دەڭگەيدەگى ماسەلە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، مامانداردىڭ باسىم بولىگى ەنەرگيا تاپشىلىعى ماسەلەسىنىڭ نەگىزگى شەشىمى جاڭا گەنەراتسيانى ىسكە قوسۋ دەپ بىلەدى. پىكىرتالاستىڭ بارلىعى ەكى اسپەكتىگە - قانشا جانە قانداي ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ قاجەت دەگەن ساۋالعا كەلىپ تىرەلەدى.
- ءبىز قاشاندا تالقىلاۋعا دايىن تۇرامىز. ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىز ەنەرگيانى قانشالىقتى كوپتەپ جوعالتىپ وتىر دەگەن نەگىزگى ساۋالدى ەشكىم قوزعامايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋدى دامىتۋعا بيۋجەت قارجىسىن تۇراقتى باعىتتاۋدى تاپسىردى.