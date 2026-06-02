KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت قانات بوزىمبايەۆ پەن مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ قاتەلىكتەرىن اتادى

    قونايەۆ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Alatau Smart-City سالۋ مىندەتتەرى مەن وڭىردەگى ناقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي اراسىندا قاراما-قايشىلىق ايقىن بايقالاتىنىن ايتتى.

    Alatau must become a new hub of business activity and innovation – President
    Photo credit: Akorda

    - نەگىزگى ينفراقۇرىلىمنىڭ وزىق دامۋى.

    قالاعا قوسىلعان ەلدى مەكەندەردىڭ (جەتىگەن، قويانقۇس جانە تاعى باسقالار) تۇرعىندارى تۇرمىسقا قاجەتتى قاراپايىم جاعدايدىڭ جاسالماعانىن ايتادى. ەلەكتردىڭ ءجيى وشۋىنە قاتىستى ارىز-شاعىمنىڭ كوپتىگىن بىلاي قويعاندا، تۇراقتى ينتەرنەتتىڭ، ساپالى جولدىڭ، ورتالىقتاندىرىلعان سۋدىڭ جوقتىعىن العا تارتادى.

    مۇنداي پروبلەمالار وبلىستىڭ بارلىق اۋماعىندا بار. ماسەلەن، 2025-جىلى ەلەكتر جەلىسىنىڭ توزۋى 70 پايىزعا جۋىقتاپ، سونىڭ سالدارىنان ەلەكتر قۋاتىنىڭ ءوشىرىلۋى 919 رەت، ال جىل باسىنان بەرى 201 مارتە تىركەلگەن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    مەملەكەت باسشىسى قالانىڭ جاڭا اۋداندارىندا ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيا تارتۋ جۇمىستارى ءالى كۇنگە دەيىن جوبالاۋ ساتىسىندا قالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.

    - ءۇش قوسالقى ستانسيانى جوندەۋ جانە سۋ الۋ قوندىرعىسىنىڭ قۋاتىن ارتتىرۋ جوبالارى بەلگىلەنگەن كەستەدەن كەشىگۋدە.

    Alatau Smart-City سالۋ مىندەتتەرى مەن وڭىردەگى ناقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي اراسىندا قاراما-قايشىلىق ايقىن بايقالادى. مۇنى اشىق ايتايىق. بۇل جاعدايدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ، سونىمەن قاتار، اكىم مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ تاراپىنان جىبەرىلگەن ولقىلىق دەپ سانايمىن.

    جالپى، جاڭا ەنەرگيا قۋاتى كوزدەرىن كەڭەيتۋ مەن ىسكە قوسۋ قاجەتتىگى - ەلدىك دەڭگەيدەگى ماسەلە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    ونىڭ سوزىنشە، مامانداردىڭ باسىم بولىگى ەنەرگيا تاپشىلىعى ماسەلەسىنىڭ نەگىزگى شەشىمى جاڭا گەنەراتسيانى ىسكە قوسۋ دەپ بىلەدى. پىكىرتالاستىڭ بارلىعى ەكى اسپەكتىگە - قانشا جانە قانداي ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ قاجەت دەگەن ساۋالعا كەلىپ تىرەلەدى.

    - ءبىز قاشاندا تالقىلاۋعا دايىن تۇرامىز. ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىز ەنەرگيانى قانشالىقتى كوپتەپ جوعالتىپ وتىر دەگەن نەگىزگى ساۋالدى ەشكىم قوزعامايدى، - دەدى پرەزيدەنت.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋدى دامىتۋعا بيۋجەت قارجىسىن تۇراقتى باعىتتاۋدى تاپسىردى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور