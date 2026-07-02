پرەزيدەنت ە ق د ب پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسونى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسى اياسىندا وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستان مەن قارجى ينستيتۋتىنىڭ تاياۋ جىلدارداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ە ق د ب باسشىلىعىنا ريزاشىلىق ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىزدى ستراتەگيالىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى. قازاقستان - بانكتىڭ نەگىزگى سەرىكتەسى سانالاتىن مەملەكەتتىڭ ءبىرى. مۇنداي ىنتىماقتاستىق ءبىزدىڭ ۇزاقمەرزىمدى ساياساتىمىزعا ساي. ءوزارا ىقپالداستىعىمىز كوپتەگەن جىلدان بەرى تابىستى ىلگەرىلەپ كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سوڭعى وتىز جىلدا بانك قازاقستانداعى 354 جوباعا 11 ميلليارد ەۋرودان اسا ينۆەستيتسيا قۇيعان. سونىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىز ە ق د ب- نىڭ ايماقتاعى ءىرى سەرىكتەستەرىنىڭ بىرىنە اينالدى. بۇگىندە دامۋ ينستيتۋتى قازاقستاندا جالپى قۇنى 3,1 ميلليارد ەۋرودان اساتىن 131 جوبانى قارجىلاندىرىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ۇكىمەتى مەن ە ق د ب اراسىندا سەرىكتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قول قويىلعانىن قۇپتادى. ونىڭ اياسىندا ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىنا ۇلەس قوسۋ كوزدەلگەن. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان ءارتاراپتاندىرىلعان، باسەكەگە قابىلەتتى جانە تەحنولوگيالىق تۇرعىدان وزىق ەكونوميكا قۇرۋ ماقساتىندا ءورشىل رەفورمالاردى قولعا الدى.
وديل رەنو-باسسو قازاقستانداعى ستراتەگيالىق ماقساتتاردى ساپالى تۇردە ىسكە اسىرۋعا بەرىك نەگىز قالايتىن جاعىمدى ينۆەستيتسيالىق احۋال مەن ەكونوميكاداعى قۇرىلىمدىق وزگەرىستەردى وڭ باعالادى.
- ءبىز ءۇشىن قازاقستان ماڭىزدى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى. بيىل ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك دەڭگەيى وتە جوعارى. قازىردىڭ وزىندە جالپى سوماسى 1 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. دايىندالىپ جاتقان جوبالاردى ەسەپكە الساق، جىل سوڭىنا دەيىن ينۆەستيتسيا كولەمى 1,3 ميلليارد ەۋروعا دەيىن ۇلعايۋى مۇمكىن. بۇل قازاقستاندا جۇمىس ىستەگەننەن بەرى قول جەتكىزگەن ەڭ جوعارى ينۆەستيتسيالىق كورسەتكىشىمىز بولماق، - دەدى ە ق د ب باسشىسى.
وديل رەنو-باسسو قازاقستاننىڭ ينفراقۇرىلىم، كولىك بايلانىسى، يرريگاتسيا جانە ەنەرگەتيكا سەكتورلارىن دامىتۋعا الداعى ۋاقىتتا دا اتسالىسۋعا ءازىر ەكەنىن راستادى. بانك جەكە سەكتورعا، شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە قولداۋ كورسەتۋگە، سونداي-اق ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا نيەتتى. قارجى ۇيىمىنىڭ ينۆەستيتسيالىق قىزمەتىندەگى باسىم باعىتتىڭ ءبىرى - اسا ماڭىزدى شيكىزات ماتەريالدارى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا باسا ءمان بەرىلدى. ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا ۇلەس قوسۋ ارقىلى يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەلەردىڭ قالىپتاسۋىنا قولداۋ بىلدىرۋگە دايىن.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-وتىرىسى ءوتتى.