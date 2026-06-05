KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    к
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ىسىندەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا ءسوز سويلەدى.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ قازاقستان ءۇشىن الدىڭعى قاتارداعى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда
    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور