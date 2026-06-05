پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.
بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ىسىندەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا ءسوز سويلەدى.
مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ قازاقستان ءۇشىن الدىڭعى قاتارداعى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.