پرەزيدەنت: ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى - ەڭ ماڭىزدى، ەڭ قاستەرلى قۇندىلىق
استانا. KAZINFORM - حالقىمىزدىڭ اۋىزبىرشىلىگىن نىعايتۋ باستى ماقساتىمىز بولىپ قالا بەرەدى.
بۇل - ەلدىڭ تابىستى دامۋىنىڭ بىردەن-ءبىر شارتى، ءتيىمدى ءارى ۇزاقمەرزىمدى فاكتورى. بۇل پىكىردى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىندە ايتتى.
- رەفورمالاردىڭ باستاپقى كەزەڭىندە ەلىمىزدەگى كوزى اشىق جانە پروگرەسسيۆتى قوعامدىق-ساياسي كۇشتەر جالپى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ماقساتتار اياسىندا بىرىگۋى قاجەت دەپ سانايمىن. سوندا عانا ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ، مەملەكەتتىلىگىمىزدى نىعايتۋ ىسىندە تابىسقا جەتە الامىز،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى - ەڭ ماڭىزدى، ەڭ قاستەرلى قۇندىلىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز وركەنيەتتى ءارى وزىق ويلى ۇلت رەتىندە وزىمىزگە سەنىمدى بولۋىمىز كەرەك. ەشكىمگە جالتاقتاماي باتىل ارەكەت ەتۋىمىز قاجەت. بۇدان باسقا جول جوق. ماقساتى ايقىن، كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ ازاماتتارىمىز مەملەكەت تاعدىرىنا جاۋاپتى ەكەنىن تەرەڭ تۇسىنەدى. ولار ەرىكتىلەر قاتارىنا قوسىلىپ، قايىرىمدىلىق جاساپ، ماڭىزدى باستامالاردى تابىستى ىسكە اسىرىپ ءجۇر. ناعىز وتانشىل ادام كوزبوياۋشىلىققا بارمايدى، شىن پاتريوت ەل مۇددەسى ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتەدى. جاسامپاز وتانشىلدىق دەگەنىمىز دە - وسى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
پرەزيدەنت بۇل كۇن -قازاق ەلىنىڭ ءاربىر ازاماتى ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە مەرەكە ەكەنىن ايتتى.