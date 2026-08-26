پرەزيدەنت لي شياڭ لۇڭدى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭمەن كەزدەسكەنى بەلگىلى. مەملەكەت باسشىسى مارتەبەلى مەيماندى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەل اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن لي شياڭ لۇڭدى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى لي شياڭ لۇڭنىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىن تاريحي وقيعاعا بالادى.