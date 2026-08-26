KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت لي شياڭ لۇڭدى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭمەن كەزدەسكەنى بەلگىلى. مەملەكەت باسشىسى مارتەبەلى مەيماندى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Президент Ли Сянь Лунды I дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەل اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن لي شياڭ لۇڭدى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى لي شياڭ لۇڭنىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىن تاريحي وقيعاعا بالادى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور