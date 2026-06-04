پرەزيدەنت مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استاناداعى «اتامەكەن» ەتنو-مەموريال كەشەنىندە مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىنە قاتىستى.
قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى سالتاناتتى ءىس-شاراعا دايىندىعى تۋرالى پرەزيدەنتكە راپورت بەردى. سودان كەيىن ەلىمىزدىڭ ءانۇرانى شىرقالىپ، كوك بايراعىمىز كوتەرىلدى.
ءوز سوزىندە پرەزيدەنت بۇل كۇن قازاق ەلىنىڭ ءاربىر ازاماتى ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە مەرەكە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىز وسى كۇنى بايراعىمىزدى بيىككە كوتەرەمىز. سول ارقىلى ەڭسەلى، مەرەيلى ەل ەكەنىمىزدى كۇللى الەمگە پاش ەتەمىز.
- قاستەرلى رامىزدەرىمىز - ۇلت قۇندىلىقتارىنىڭ جارقىن سيمۆولى. مەملەكەتىمىزدىڭ ءار نىشانى - حالقىمىزدىڭ بولمىس-ءبىتىمىنىڭ كورىنىسى سانالادى. ەلتاڭبا - ەلدىگىمىزدىڭ ايشىقتى بەلگىسى. ءانۇران - قازاقتىعىمىزدىڭ ايبىندى ءۇنى. كوك تۋىمىز - تاۋەلسىزدىك تۇمارى. توبەمىزگە كوتەرىپ، قادىر تۇتاتىن وسى ءۇش ءرامىزدى مەملەكەتتىگىمىزدىڭ مىزعىماس ءۇشتاعانى دەسەك، ارتىق بولمايدى. تاريحقا ۇڭىلسەك، جۇرتىمىز ءارقاشان ءبىر تۋدىڭ استىنا جينالىپ، ىنتىماق-بىرلىگىن ساقتاي بىلگەن. قازىر دە ەلىمىز اۋىزبىرشىلىگىن نىعايتىپ، العا قاراي سەنىممەن قادام باسىپ كەلەدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بيىل ناۋرىز ايىندا ەل ازاماتتارى جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى قولداپ، داۋىس بەردى. وسىلايشا، جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانىپ، ءتول تاريحىمىزدىڭ جاڭا پاراعى اشىلدى.
- اتا زاڭدا حالقىمىزدىڭ سان عاسىرلىق ارمان-تىلەگى، ماقسات-مۇراتى كورىنىس تاپتى. كەڭ بايتاق جەرىمىزدىڭ تۇتاستىعى، ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگى، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى جانە بوستاندىقتارى باستى قۇندىلىقتار دەپ جازىلدى. زاڭ مەن ءتارتىپتى ساقتاۋ، ءبىلىم مەن عىلىمدى، جاڭا تەحنولوگيالاردى دامىتۋ تازالىقتى دارىپتەۋ، تابيعاتتى قورعاۋ، ۆولونتەرلىك قىزمەتتى قولداۋ كونستيتۋتسيادا ايقىندالدى. تۇبەگەيلى جاڭا سيپاتقا يە بولعان اتا زاڭىمىز ادىلەتتى قازاقستاننىڭ مىزعىماس جارعىسىنا اينالدى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك رامىزدەرگە ايرىقشا مارتەبە بەرىلگەن جانە ءاربىر ادام ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرىن قۇرمەتتەۋگە ءتيىس دەپ كورسەتىلگەن.
- ۇلتتىق نىشاندارىمىزدى قادىرلەۋ - وتانشىلدىق رۋحىنىڭ ەڭ بيىك ولشەمى ەكەنى ءسوزسىز. ناعىز پاتريوتتار عانا ەلدىڭ كوشىن العا باستايدى. ەلدىڭ شەتىن جاۋدان قورعايدى. باسقا سوزبەن ايتقاندا وتانشىلدىق دەگەنىمىز-جەرىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ جانە تۇراقتىلىعىنىڭ كەپىلى. ۇلت رامىزدەرىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ - اسا ماڭىزدى مەملەكەتتىك جۇمىس. تاياۋ ارادا ۇكىمەت مەملەكەتتىك رامىزدەردى ورىندى پايدالانۋ ماسەلەسى بويىنشا قاۋلىعا قاجەتتى تۇزەتۋلەردى ەنگىزەدى. ۇلتتىق نىشاندارىمىزدى ۇلىقتاۋ - ورتاق پارىز. بۇل ءار ازاماتتىڭ مىندەتى. تۇپتەپ كەلگەندە، رامىزدەردى قاستەرلەۋ - مەملەكەتتى قۇرمەتتەۋ دەگەن ءسوز،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
قازاقستان بايراعى Reddit پلاتفورماسىنداعى Flags of the World Tournament ونلاين-تۋرنيرىندە الەمدەگى ەڭ ۇزدىك مەملەكەتتىك تۋ دەپ تانىلدى.
قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى اركتيكالىق دۇنيەجۇزىلىك ارحيۆكە ساقتاۋلى.