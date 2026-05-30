پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيندى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارى اياقتالعان رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.
ساپار اياسىندا ول استانادا وتكەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق فورۋمىنا قاتىستى.
بۇل كەزدەسۋ وڭىرلىك ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋ مەن قازاقستان-رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تالقىلاۋعا ارنالعان ماڭىزدى الاڭ بولدى.
وسىعان وراي Kazinform ءتىلشىسى ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى دامۋ ۇردىستەرى مەن الداعى پەرسپەكتيۆاسىنا شولۋ جاسادى.