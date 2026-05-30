KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيندى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارى اياقتالعان رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Президент Владимир Путинді елорда әуежайынан шығарып салды 
    Фото: Ақорда

    ەسكە سالا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.

    Президент Владимир Путинді елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда

    ساپار اياسىندا ول استانادا وتكەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق فورۋمىنا قاتىستى.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Владимира Путина в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    بۇل كەزدەسۋ وڭىرلىك ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋ مەن قازاقستان-رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تالقىلاۋعا ارنالعان ماڭىزدى الاڭ بولدى.

    وسىعان وراي Kazinform ءتىلشىسى ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى دامۋ ۇردىستەرى مەن الداعى پەرسپەكتيۆاسىنا شولۋ جاسادى.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور