KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنتپەن كەزدەسكەن سپورتشىلار قولداۋ ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كەشەندەگى ۇستەل تەننيسى، باسسەين، جانە جاتتىعۋ زالدارىن ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Burabay Arena спорт сарайына барды
    Фото: Ақорда

    مۇندا سپورتتىڭ التى ءتۇرى بويىنشا ۇيىرمەلەر جۇمىس ىستەيدى.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسىنا وڭىردەگى سپورت جانە تۋريزم سالالارىنىڭ دامۋ بارىسى جونىندە باياندالدى.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    سونىمەن قاتار پرەزيدەنت وبلىستىڭ تانىمال سپورتشىلارىمەن اڭگىمەلەستى.

    Мемлекет басшысы Burabay Arena спорт сарайына барды
    Фото: Ақорда

    اتلەتتەر وتاندىق سپورتقا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت شۋچينسك قالاسىنداعى ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ كورگەن ەدى.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Мемлекет басшысы Burabay Arena спорт сарайына барды
    Фото: Ақорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    اقمولا ​​وبلىسى جاڭالىقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور