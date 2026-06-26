پرەزيدەنتپەن كەزدەسكەن سپورتشىلار قولداۋ ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كەشەندەگى ۇستەل تەننيسى، باسسەين، جانە جاتتىعۋ زالدارىن ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مۇندا سپورتتىڭ التى ءتۇرى بويىنشا ۇيىرمەلەر جۇمىس ىستەيدى.
مەملەكەت باسشىسىنا وڭىردەگى سپورت جانە تۋريزم سالالارىنىڭ دامۋ بارىسى جونىندە باياندالدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت وبلىستىڭ تانىمال سپورتشىلارىمەن اڭگىمەلەستى.
اتلەتتەر وتاندىق سپورتقا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت شۋچينسك قالاسىنداعى ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ كورگەن ەدى.