پرەزيدەنت: كەيىنگى ءۇش جىلدا 300 دەن استام وتە ماڭىزدى زاڭ قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا سەنات جانە ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- مەن پارلامەنتتەگى قايناعان ەڭبەكتىڭ، وندا قابىلدانعان ءاربىر زاڭنىڭ تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى ءۇشىن قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىن.
وسى تاريحي ساتكە وراي، ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قويىپ، ەلگە ءمىنسىز ءارى ادال قىزمەت ەتكەنى ءۇشىن بارلىق شاقىرىلىمداعى ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارىنا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. اسىرەسە، پارلامەنتتىڭ قازىرگى قۇرامىنا، ياعني سىزدەرگە العىسىم زور. بۇل شاقىرىلىمدى قازاقستاننىڭ جاڭا تاريحىنداعى ەڭ مىقتى قۇرامنىڭ ءبىرى دەپ سەنىممەن ايتامىن. سەبەبى سىزدەر مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنداعى وتە كۇردەلى جانە شەشۋشى كەزەڭدە جۇمىس ىستەدىڭىزدەر. بارشاڭىز ەل ومىرىندە بولىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ باستاۋىندا تۇردىڭىزدار. قانشالىقتى قيىن بولسا دا، تۇبەگەيلى وزگەرىستەردى جۇزەگە اسىرۋ جولىندا تاباندى ەڭبەك ەتتىڭىزدەر. سىن ساعاتتا جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارماي، مەملەكەتىمىز ءۇشىن اسا قاجەتتى رەفورمالاردى جۇرگىزۋگە ۇيىتقى بولدىڭىزدار، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، تەك كەيىنگى ءۇش جىلدىڭ وزىندە 300 دەن استام وتە ماڭىزدى زاڭ قابىلداندى. ولاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ الداعى بيىك بەلەستەرىنىڭ سەنىمدى ارقاۋى بولاتىن، تاريحي ءمانى زور كونستيتۋتسيالىق زاڭدار مەن كودەكستەر بار.
- ءبىز ءبىرتۇتاس ۇلت بولىپ مەملەكەتىمىزدى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ ءىسىن قولعا الدىق. ەكونوميكادان باستاپ قوعامدىق قۇندىلىقتار جۇيەسىنە دەيىن - ەل ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىندا اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالدى. ارينە، داۋىرلىك اۋقىمداعى مۇنداي رەفورمالاردىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇرۋ - زور مارتەبە ءارى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك.
وسى تۇرعىدان العاندا، سىزدەر وزدەرىڭىزگە جۇكتەلگەن مىندەتتى ابىرويمەن اتقارىپ شىقتىڭىزدار. ادىلەتتى ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋ ءۇشىن قاجىرلى ەڭبەك ەتتىڭىزدەر.
سىزدەردىڭ تاباندى، ماردىمدى ەڭبەكتەرىڭىز ەلىمىزدىڭ جىلناماسىندا قالاتىنىنا كۇمان بولماۋى كەرەك. دەگەنمەن ۋاقىت ءبىر ورىندا تۇرمايدى، زىمىراپ ءوتىپ جاتىر. كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن وزگەرىپ جاتقان قازىرگى كەزەڭدە شىن مانىندە جاڭاشىل ءارى باتىل قادامدار جاسالۋعا ءتيىس. وسى وزەكتى ماسەلەنى مەن بۇرىن دا بىرنەشە رەت ايتقام. بۇل - زامان تالابى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.