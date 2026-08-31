پرەزيدەنت ۇكىمەتكە ەكونوميكالىق ءوسىمدى جەدەلدەتۋ جونىندە تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان باستى مىندەتتەرىن ايقىنداپ، ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ تۇراقتى قارقىنىن قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن دايەكتى تۇردە جاقسارتۋ قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت بارلىق مەملەكەتتىك ورگاندى ورتاق ىسكە جۇمىلدىرىپ، ورىنداۋشىلىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋدى جانە ۇكىمەت قىزمەتىندە ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە باسا ءمان بەرۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۆيتسە-پرەزيدەنتىن قابىلداپ، ەرلان قاريننىڭ جاڭا قىزمەتىندەگى مىندەتتەرىن ايقىنداپ بەرگەن ەدى.