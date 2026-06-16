پرەزيدەنت ۇكىمەتكە الاتاۋ قالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا قاجەتتى قارجى ءبولۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتى قابىلدادى
پرەزيدەنتكە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا ۇيىمداستىرىلعان Alatau City Roadshow قورىتىندىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
قانات بوزىمبايەۆ حالىقارالىق تانىستىرىلىم اياسىندا 20 ءىس-شارا مەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكەنىن ايتتى. ناتيجەسىندە جالپى سوماسى 6,4 ميلليارد دوللار بولاتىن 30 كەلىسىم مەن مەموراندۋمعا قول قويىلعان.
شىنجىن قالاسىنىڭ مەرى تسين ۆەيچجۋنمەن، گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك اۋدانىنىڭ باسشىسى دجون ليمەن، سونداي-اق ءىرى حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن جۇزدەسۋدە الاتاۋ قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلعان.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جۋىردا الماتى وبلىسىنا ساپارى كەزىندە بەرگەن تاپسىرمالارىن ەسكەرە وتىرىپ جاسالعان جۇمىس جوسپارىن باياندادى.
سونىمەن قاتار سۋ رەسۋرستارى سالاسىنداعى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى، سونىڭ ىشىندە گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردى جاڭعىرتۋ، جاڭا سۋ قويمالارى مەن كانالدار سالۋ تۋرالى ەسەپ بەردى.
بۇدان بولەك، كەزدەسۋدە «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ورىندالۋ بارىسى قاراستىرىلدى.
بيىل تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋعا 1,1 تريلليون تەڭگەدەن استام قارجى بولىنەدى. بۇل - تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا سالاعا باعىتتالعان ەڭ قوماقتى سوما. قارجىلاندىرۋدى وتاندىق جانە حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارى قامتاماسىز ەتەدى. اتالعان شارالار ءۇش جىل ىشىندە كوممۋنالدىق جەلىلەردىڭ توزۋىن 40 پايىزعا دەيىن قىسقارتادى.
مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جوبالارىنا وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى كەڭىنەن تارتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى.
ەلىمىزدەگى، اسىرەسە، وڭتۇستىك وبلىستارداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىن ايرىقشا باقىلاۋدى ۇستاۋدى تاپسىردى.
الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا ارنالعان ورنىقتى مودەل قالىپتاستىرۋدىڭ، دۇنيە جۇزىنەن كاپيتال تارتىپ، يننوۆاتسيالاردى يگەرۋ ءۇشىن قولايلى ورتا قۇرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. ۇكىمەتكە الاتاۋ قالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا قاجەتتى قارجى ءبولۋ مىندەتىن جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعىن جەتىلدىرۋدى تاپسىردى.