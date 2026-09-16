پرەزيدەنت كورەيلەردىڭ قازاقستانعا قونىس اۋدارعانىنا 90 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى چو چجون شيكپەن كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستاردى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاپ، كەلەسى جىلى كورەيلەردىڭ قازاقستانعا قونىس اۋدارعانىنا 90 جىل تولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدا زاڭ شىعارۋشى ورگانداردىڭ اتقاراتىن رولىنە توقتالدى.
- جالپى، سوڭعى جىلدارى پارلامەنتارالىق ديالوگ ايتارلىقتاي تەرەڭدەي ءتۇستى. قازاقستان پارلامەنتى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق اسسامبلەياسى اراسىنداعى بايلانىستار تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋدا. وسىنداي بايلانىستاردى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى بەلسەندى تۇردە دامىتا بەرمەك،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ جەكەلەگەن اسپەكتىلەرىنە دە نازار اۋداردى.
- ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستارىمىز نىعايىپ كەلە جاتىر. بۇل - وتە جاقسى ءۇردىس. قازاقستاندا كورەيا كاپيتالى بار مىڭنان استام بىرلەسكەن كاسىپورىن جۇمىس ىستەپ جاتىر. كوپتەگەن ماڭىزدى سالادا ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. ءبىزدىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارىمىزدىڭ تامىرى تەرەڭدە. قازاقستاندا شامامەن 120 مىڭ كورە-سارام قاۋىمى، ياعني ەتنيكالىق كورەيلەر تۇرادى. ولار حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىقتىڭ «التىن كوپىرى» دەسەك، ارتىق بولمايتىن شىعار. وزىڭىزگە بەلگىلى، كەلەسى جىلى كورەي حالقىنىڭ قازاقستانعا قونىس اۋدارعانىنا 90 جىل تولادى. بۇل -تاريحي ۋاقيعا. ەكى مەملەكەت بىرلەسىپ، وسى ايتۋلى مەجەنى جوعارى دەڭگەيدە اتاپ ءوتۋىمىز كەرەك،-دەدى پرەزيدەنت.
سپيكەر چو چجون شيك قازاقستان پرەزيدەنتىنە ىقىلاس تانىتىپ، ۇلتتىق اسسامبلەياعا ارنايى كەلگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
- ەڭ الدىمەن، ءسىزدى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جانە پارلامەنت سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتايمىن. بۇل - قازاقستان حالقىنىڭ سىزگە پرەزيدەنت رەتىندە ارتقان سەنىمى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. سوڭعى جىلدارى قازاقستان مەن كورەيا ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دايەكتى تۇردە نىعايتتى. سوندىقتان وسى ساپارىڭىز اياسىندا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى بولاشاققا باعدارلانعان جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىنە قۋانىشتىمىن،-دەدى چو چجون شيك.
پارلامەنت ءتوراعاسى قازاقستان كورەيانىڭ ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەلدىڭ ەنەرگەتيكا، تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنداعى ىقپالداستىعىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزى زور. سونىمەن قاتار چو چجون شيك ەكى ەل اراسىنداعى مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستار مەن بارىس-كەلىسكە كوڭىل تولاتىنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان مەن كورەيا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەن ورتاق يگىلىك جولىندا العا قاراي ىلگەرىلەي بەرەدى. كورەيانىڭ ۇلتتىق اسسامبلەياسى بۇعان بارىنشا بەلسەندى قولداۋ كورسەتەدى. سونىمەن قاتار كەلەسى جىلى كوكتەمدە قازاقستاندا ورتالىق ازيا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى پارلامەنت ءتوراعالارىنىڭ ءتورتىنشى كەزدەسۋى وتەدى. اتالعان جيىنعا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. سول كەزدە سىزبەن قازاقستاندا جۇزدەسەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن،-دەدى سپيكەر.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ىقپالداستىقتى نىعايتا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كورەيا پرەزيدەنتى توقايەۆقا گەنەرال حون بوم دونىڭ سۇيەگىن قايتارعانى ءۇشىن العىس ايتقانىن حابارلاعانبىز.