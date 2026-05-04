پرەزيدەنت KEDEN، SmartCargo اقپاراتتىق جۇيەلەرى مەن كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى سيفرلىق جوبالارمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا KEDEN، SmartCargo اقپاراتتىق جۇيەلەرى مەن كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى سيفرلىق جوبالار كورسەتىلدى.
اتاپ ايتقاندا، KEDEN ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى كەدەندىك باقىلاۋ ۇدەرىسىن وڭتايلاندىرۋعا جانە جەتىلدىرۋگە، ساۋدا بارىسى مەن شەكارادان ءوتۋدى جەڭىلدەتۋگە ارنالعان.
ال SmartCargo - كەدەن، كولىك، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى، فارماتسيەۆتيكالىق جانە ساۋدانى رەتتەۋ سەرۆيستەرىن بىرىكتىرەتىن لوگيستيكالىق قىزمەتتەردىڭ بىرەگەي سيفرلىق تەرەزەسى.
National Road Geoportal (KazMaps) مونيتورينگ پەن ينفراقۇرىلىمعا ارنالعان قازاقستان اۆتوجولدارىنىڭ سيفرلىق كارتاسىن ۇسىنادى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى الماتى قالاسىنىڭ ІТ ەكوجۇيەسىمەن جانە ءبىلىم بەرۋ، مامان دايارلاۋ، بالالار قاۋىپسىزدىگىن، قوعامدىق ءتارتىپ پەن جول-كولىك قوزعالىسىن باقىلاۋ سەكىلدى سيفرلىق شەشىمدەرمەن تانىستى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ورتالىق ازياداعى بالالارعا ارنالعان العاشقى عىلىمي مۋزەيدى ارالادى.
GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 كورمەسىنە 600-دەن اسا حالىقارالىق كومپانيا، سونىڭ ىشىندە Cisco, Cloudflare, Google Cloud, Huawei, Dell, H3C Technologies, Lenovo, Trend Micro, Hikvision, HP، Noventiq, Redington, Salesforce, Vertiv جانە باسقا دا الەمدىك تەحنولوگيا كوشباسشىلارى قاتىسۋدا.