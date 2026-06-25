پرەزيدەنت جۋرناليستەردىڭ جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا جۋرناليستەردىڭ قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن ۇلتتىڭ ءۇنى، قوعامنىڭ ايناسى دەۋگە تولىق نەگىز بار. ويتكەنى ءوز ازاماتتارىمىزبەن قاتار، كۇللى الەم قاۋىمداستىعى ەلىمىزدە جاسالىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ تۇپكى ءمانىن، ەڭ الدىمەن، وتاندىق مەديا ارقىلى تانىپ، بىلەدى.
- بۇل تۇرعىدان العاندا، قازاقستان جۋرناليستەرى وسى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنىپ، كاسىبي مىندەتتەرىن جەمىستى اتقارۋدا. ناۋرىز ايىندا ءبىز - ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ، كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى تابىستى جۇزەگە اسىردىق. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم كەزىندە حالقىمىز مەملەكەتتىڭ كەلەشەگىن ايقىندايتىن تاريحي تاڭداۋىن جاسادى. ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى - جاڭا كونستيتۋتسيامىز ءوز تۇعىرىنا قوندى. اتا زاڭدى ازىرلەۋ جانە قابىلداۋ وڭاي شارۋا ەمەس ەكەنى انىق. بۇل - بىرلىگى بەكەم، رۋحى بيىك جانە جارقىن بولاشاققا دەگەن سەنىمى زور ۇلتتىڭ عانا قولىنان كەلەتىن بىرەگەي قادام. ءبىز وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن ۇزاق جولدى ءجۇرىپ وتتىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بيىل ارنايى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرىلىپ، نەگىزگى زاڭنىڭ ءار بابى ەل مۇددەسى تۇرعىسىنان مۇقيات سارالاندى. پرەزيدەنت بۇكىل جۇرتتى ءبىر مۇراتقا ۇيىستىرعان ورتاق ىستە مەديا سالاسى ماماندارىنىڭ ماڭىزدى ءرول اتقارعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- جۋرناليستەر قاۋىمى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قىزمەتى تۋرالى ساپالى جانە مازمۇندى حابارلار تاراتتى. سونداي-اق اتا زاڭعا ەنگىزۋ ءۇشىن ۇسىنىلعان تۇزەتۋلەرگە قاتىستى جان-جاقتى تالداۋ جۇمىسىن جۇرگىزدى. ناۋقان كەزىندەگى تىكەلەي ەفيرلەر، ساراپتامالىق ماتەريالدار مەن تانىمدىق سۇحباتتار - سونىڭ ايقىن دالەلى. جالپى، جۋرناليستەر ءوز كاسىبيلىگىن تولىعىمەن كورسەتتى. وسى سالادا ناعىز كاسىبي مامان بولۋ دەگەنىمىز - «قولدان جاسالعان» ايقاي-شۋ نەمەسە داڭعازا جاساۋ ەمەس، بۇل - ەڭ الدىمەن وزەكتى ماسەلەنى جان-جاقتى ءبىلۋ جانە تاقىرىپتى جەتىك مەڭگەرۋ دەگەن ءسوز، - دەپ تولىقتىردى ق. توقايەۆ.
كوميسسيا وتىرىسىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى ەفيرلەرى دە ميلليوننان استام قارالىم جينادى. وسىلايشا، اتا زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ جالپىۇلتتىق دەڭگەيدەگى پىكىرتالاسقا ۇلاستى.
- بۇل ىسكە ەلگە جاناشىر ازاماتتارىمىز تۇگەل قاتىستى. ماسەلەن، «e-Government» جانە «ە- ءوتىنىش» سيفرلىق جۇيەسى ارقىلى مىڭداعان ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. تۇپتەپ كەلگەندە، مۇنىڭ ءبارى «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ناقتى كورىنىسى ەكەنى ءسوزسىز. كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەلەرى سالماقتى ءارى ۇتىمدى ۇسىنىستاردىڭ ەشقايسىسىن نازاردان تىس قالدىرعان جوق، ونىڭ ءبارى مۇقيات زەردەلەندى. باس قۇجاتتىڭ جوباسىن دايىنداۋ جانە ونى تالقىلاۋ تاجىريبەسى مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ قارىم-قاتىناسىن مۇلدەم جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى. كوميسسيا قۇرامىندا ماسس-مەديانىڭ بەدەلدى وكىلدەرى دە بولدى. سوندىقتان جۋرناليستەر قاۋىمىن جاڭا اتا زاڭىمىزدىڭ تەڭ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى دەپ ايتساق، قاتە بولمايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 28-ماۋسىم – ب ا ق وكىلدەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەر قاۋىمىن قۇتتىقتادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2019 -جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسىن بەكىتۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسى جاريالانىپ، 28-ماۋسىم كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەرەكەسى اتالىپ وتەتىن بولدى.