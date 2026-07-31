پرەزيدەنت جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن حابارلادى.
- پرەزيدەنت جاپونيانىڭ كۋماموتو پرەفەكتۋراسىندا بولعان جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كوپتەگەن ازاماتتىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيگە، جاقىندارىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا جانە جاپونيا حالقىنا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قايتىس بولعان جانداردىڭ تۋىستارىنىڭ سابىرعا كەلۋىنە، جاراقات العان ادامداردىڭ تەز ارادا ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيادا كۇشتى جەر سىلكىنىسىنەن قازا بولعاندار سانى 35 ادامعا جەتكەنى ءمالىم بولدى.