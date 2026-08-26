KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت جارلىعى: قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى 28-تامىزدا وتەدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن شاقىرۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    President convenes 1st session of Qurultay
    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت جارلىعىنا سايكەس ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى 2026-جىلعى 28-تامىزدا ساعات 11 دە استانا قالاسىندا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي سايلاۋىنا 9,3 ميلليون ادام قاتىستى، بۇل رەفەرەندۋمداعىدان 224 مىڭعا كوپ.

    قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا كۋالىكتەر پارتيالار مانداتتاردى كانديداتتار اراسىندا ءبولىپ، ءتيىستى مالىمەتتەردى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا ۇسىنعاننان كەيىن تابىستالادى.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور