پرەزيدەنت جارلىعى: قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى 28-تامىزدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن شاقىرۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنت جارلىعىنا سايكەس ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى 2026-جىلعى 28-تامىزدا ساعات 11 دە استانا قالاسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي سايلاۋىنا 9,3 ميلليون ادام قاتىستى، بۇل رەفەرەندۋمداعىدان 224 مىڭعا كوپ.
قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا كۋالىكتەر پارتيالار مانداتتاردى كانديداتتار اراسىندا ءبولىپ، ءتيىستى مالىمەتتەردى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا ۇسىنعاننان كەيىن تابىستالادى.