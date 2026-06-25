پرەزيدەنت جاڭا زاڭعا قول قويدى: قازاقستاندىقتار ءۇشىن نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سيفرلاندىرۋ، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، جول قوزعالىسى جانە كولىكتەگى وزىق تەحنولوگيالاردى رەتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى.
قۇجات سيفرلاندىرۋدى ودان ءارى دامىتۋعا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا، جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق كيبەرقاۋىپسىزدىك پەن دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
زاڭ اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرقاتار كودەكستەرى مەن زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەدى.
قۇجاتتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ۇشقىشسىز كولىك پەن اۋە موبيلدىگىن زاڭنامالىق تۇرعىدان رەتتەۋ. اتاپ ايتقاندا، «ۇشقىشسىز اۆتوكولىك قۇرالى» جانە «ۇشقىشسىز اۋە كەمەسى» ۇعىمدارى ەنگىزىلىپ، ولاردى پايدالانۋ ءتارتىبى مەن قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋ تاسىلدەرى ايقىندالادى.
تۇزەتۋلەر جول ينفراقۇرىلىمىن باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، جول جوندەۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارىن جوسپارلاۋ مەن قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق اۆتوموبيل جولدارى سالاسىنا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان.
جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ءۇشىن كولىك قۇرالىن باسقارۋعا مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەرى بار ازاماتتار تۋرالى مالىمەتتەر دياگنوزى جاريا ەتىلمەي-اق ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ سيفرلىق دەرەكقورلارىنا ەنگىزىلەدى. بۇدان بولەك، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدى تىركەيتىن كامەرالاردى جەدەل جاردەم كولىكتەرى مەن اۆتوبۋستارعا ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق قۇجات جۇرگىزۋشىلەردى دايارلايتىن ۇيىمداردىڭ قىزمەتىنە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ەنگىزۋدى كوزدەيدى. اۆتومەكتەپتەردىڭ جۇمىسى رۇقسات بەرۋ ءتارتىبى ارقىلى رەتتەلىپ، وقۋ پروتسەسىن اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى باقىلاۋعا ارنالعان ارنايى ءتىزىلىم قالىپتاستىرىلادى.
ماڭىزدى نىسانداردىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىگى
تۇزەتۋلەردىڭ جەكە ءبىر بلوگى كيبەرقاۋىپسىزدىك پەن دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان. وسىعان بايلانىستى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ سيفرلاندىرۋدىڭ اسا ماڭىزدى وبەكتىلەرىندە كيبەرقاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جونىندەگى وكىلەتتىكتەرى كەڭەيتىلەدى.
ەڭبەك زاڭناماسى قىزمەتكەرلەردىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك تالاپتارىمەن تانىس بولۋىن جانە ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ىشكى باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋدى تالاپ ەتەتىن نورمالارمەن تولىقتىرىلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار زاڭناماعا دەربەس دەرەكتەردىڭ يدەنتيفيكاتورلارى، دەرەكتەردى يەسىزدەندىرۋ جانە حەشتەۋ سياقتى جاڭا ۇعىمدار ەنگىزىلەدى. دەربەس دەرەكتەردى جيناۋمەن جانە وڭدەۋمەن اينالىساتىن تۇلعالاردىڭ ءتىزىلىمى، سونداي-اق دەربەس دەرەكتەر قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋ فاكتىلەرى تىركەلەتىن ارنايى ءتىزىلىم قۇرىلادى.
بۇدان بولەك، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ۇلتتىق بەينەمونيتورينگ جۇيەسى ەنگىزىلەدى.
زاڭ مەملەكەتتىك قايىرىمدىلىق تسيفرلىق پلاتفورماسىن جانە قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنىڭ ءتىزىلىمىن قۇرۋدى دا قاراستىرادى. سونىمەن قاتار كوشى-قون قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە مەملەكەتتىك شەكارانىڭ سيفرلىق جۇيەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان قوسىمشا شارالار ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاڭا زاۋىتتارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ ءتارتىبى وزگەرەتىنى تۋرالى جاريالادىق.