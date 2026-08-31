پرەزيدەنت جاڭا ۆيتسە-پرەزيدەنت تۋرالى: قارين اۋقىمدى رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋعا بەلسەندى تۇردە اتسالىستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا نەلىكتەن ەرلان قاريندى ۇسىنعانىن ءتۇسىندىردى.
- قۇرمەتتى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى! جاڭا ساياسي ماۋسىمنىڭ اشىلۋى بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن! اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا قۇرىلتاي ينستيتۋتى ءوز جۇمىسىنا كىرىستى. ەلىمىزدىڭ وركەندەۋ جولىندا تاعى ءبىر جاۋاپتى كەزەڭ باستالدى. قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى مەملەكەتىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى زور وزگەرىستەردى ويداعىداي جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەنە اتسالىسىپ، ەل دامۋىنا زور ۇلەس قوسادى دەپ سەنەمىن. سەبەبى ءبىز مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتىپ جاتىرمىز. بىلتىر باستالعان كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلدى. بيىل ناۋرىز ايىندا جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم ءوتتى. حالقىمىز جاڭا كونستيتۋتسيانى ءبىر اۋىزدان قولداپ، داۋىس بەردى. ءبىز ءبىرتۇتاس قوعام بولىپ، ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزدىك. زاڭ شىعارۋشى ورگاننىڭ قۇرامىن تولىق جاساقتادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت كونستيتۋتسيانىڭ 46-بابىنا سايكەس مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتىن جانە پرەمەر-ءمينيسترىن تاعايىندايتىنىن ەسكە سالدى.
- اتالعان قىزمەتتەرگە لايىق دەپ تانىلعان كانديداتۋرالاردى وزدەرىڭىزبەن كەلىسىپ الۋىمىز قاجەت. ەڭ الدىمەن، ۆيتسە-پرەزيدەنت كانديداتۋراسى بويىنشا اقىلداسۋىمىز كەرەك. مەن وسى لاۋازىمدى كونستيتۋتسياعا ەنگىزۋدىڭ ماڭىزى جونىندە بۇعان دەيىن دە ايتتىم. ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە ايرىقشا ءرول اتقارادى. سونداي-اق بيلىك تارماقتارى اراسىنداعى تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتەدى. ۆيتسە- پرەزيدەنت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىمەن جانە ۇكىمەتپەن تىعىز جۇمىس ىستەيدى. كونستيتۋتسياعا سايكەس مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان مىندەتتەردى ىسكە اسىرادى. مەن بۇل لاۋازىمعا ەرلان تىنىمباي ۇلى قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنامىن. ەرلان قارين - ەلگە تانىمال ازامات. ول مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە ۇزاق جىل جۇمىس ىستەدى، تاجىريبەسى مول، وتانشىل ازامات دەپ ايتۋعا بولادى. اۋقىمدى رەفورمالاردى ساپالى ىسكە اسىرۋعا بەلسەندى تۇردە اتسالىستى. مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باعدارىن، دامۋ جوسپارىن جاقسى تۇسىنەدى. سوندىقتان ەرلان تىنىمباي ۇلى قاريندى وسى لاۋازىمعا لايىق دەپ ەسەپتەيمىن. قۇرىلتايدان بۇل كانديداتۋرانى قولداۋدى سۇرايمىن. ۆيتسە-پرەزيدەنت تاعايىندالعان سوڭ مەن ونىڭ وكىلەتتىگى تۋرالى جارلىققا قول قويامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.