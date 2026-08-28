پرەزيدەنت جاڭا قۇرىلتاي ءتوراعاسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەبايدى ۇسىندى.
- جوعارىدا اتاپ ءوتتىم، جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس بيلىك ينستيتۋتتارىن جاساقتاۋ جۇمىسىن باستاۋ ءۇشىن ءبىز ءبىرقاتار ءراسىمدى وتكىزۋىمىز كەرەك. ەڭ الدىمەن، قۇرىلتايدىڭ باسشىلىق قۇرامىن سايلاپ، قۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، كونستيتۋتسيانىڭ 57-بابىنا سايكەس قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ لاۋازىمىنا كانديداتۋرانى پرەزيدەنت ۇسىنادى. مەن جاۋاپكەرشىلىگى زور بۇل لاۋازىمعا ايبەك ارقاباي ۇلى دادەبايدىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنامىن. سىزدەر بۇل تۇلعانى جاقسى بىلەسىزدەر. ول مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە كوپ جىل قىزمەت ەتتى. تاجىريبەسى مول دەپ ايتۋعا بولادى. ءوزىنىڭ ءبىلىمدى، وتانشىل، ادال ازامات ەكەنىن ناقتى ىستەرىمەن دالەلدەدى. سوندىقتان ونى وسى لاۋازىمعا لايىق دەپ سانايمىن. قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنان ايبەك ارقاباي ۇلى دادەبايدىڭ كانديداتۋراسىن قولداۋدى سۇرايمىن،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ
ايبەك دادەباي 2001-جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. 2003-جىلى وسى ج و و-نىڭ ماگيستراتۋراسىن «ايماقتانۋ ماگيسترى» ماماندىعى بويىنشا اياقتاعان.
سونىمەن قاتار، 2001-2002 -جىلدارى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتى حالىقارالىق تۋريزم مەنەدجمەنتى كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى بولدى.
2008-2011 -جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ پارلامەنتارالىق بايلانىستار جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ ساراپشىسى، ق ر پارلامەنتىنىڭ سەناتى ءتوراعاسى كومەكشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى.
2011-2013-جىلدارى ق ر ب ۇ ۇ-داعى تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ ءۇشىنشى حاتشىسى، اتتاشە.
2013-2019-جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ حاتشىلىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، مەڭگەرۋشىسى.
2019-2021-جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كەڭسەسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى.
2021-جىلدىڭ مامىرى - 2022 -جىلدىڭ قاڭتار ارالىعىندا ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2022 -جىلى ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسى. 2024-جىلى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى بولدى. ال 2026-جىلدىڭ مامىر ايىنان ايبەك دادەباي «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى.