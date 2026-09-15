پرەزيدەنت Hanwha Group ۆيتسە-ءتوراعاسى كيم دون ۆوندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Hanwha Group ۆيتسە-ءتوراعاسى كيم دون ۆوندى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
كەزدەسۋدە قازاق-كورەي ينۆەستيتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيامەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز Hanwha Group كومپانياسىن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرقاتار ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالالاردا حالىقارالىق پوزيتسياسى مىعىم جەتەكشى بيزنەس توپتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ بويىنشا اۋقىمدى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن ايتتى.
پرەزيدەنت Hanwha Group كومپانياسىنا قازاقستاندى ورتالىق ازيا نارىعىنا شىعاتىن تەحنولوگيالىق الاڭ رەتىندە پايدالانىپ، بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ Hanwha Group كومپانياسىمەن سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى جانە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ءوزارا ءتيىمدى ناقتى جوبالارعا ۇلاساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە كيم دون ۆون Hanwha Group قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى 1997-جىلى باستاعان العاشقى كورەيالىق كورپوراتسيالاردىڭ ءبىرى ەكەنىنە نازار اۋداردى. سونداي-اق ەلىمىزدەگى تسيفرلاندىرۋ ۇدەرىسىنە جانە ءتۇرلى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن ەرەكشە ىقىلاسپەن قابىلداعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پان گي مۋن ب ۇ ۇ رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى.