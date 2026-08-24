پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارىندا جەڭىمپاز اتانىپ، جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان وقۋشىلارمەن جانە ستۋدەنتتەرمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا 21 لاۋرەات، سونداي-اق ولاردىڭ ۇستازدارى مەن تالىمگەرلەرى شاقىرىلدى. فيزيكا، حيميا، بيولوگيا، ماتەماتيكا، ينفورماتيكا، گەوگرافيا جانە لينگۆيستيكا پاندەرىنەن بەدەلدى ءبىلىم سايىسىندا توپ جارعان جەڭىمپازداردىڭ التاۋى - التىن مەدال، ون ءبىرى - كۇمىس، تورتەۋى - قولا مەدال يەگەرلەرى.
پرەزيدەنت ءبىلىم سايىسىندا ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزگەن دارىندى جاستاردى جارقىن جەڭىسىمەن قۇتتىقتاپ، ولارعا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ءارقايسىڭىز الەمنىڭ ەڭ زياتكەر وقۋشىلارىمەن باسەكەگە ءتۇسىپ، بەدەلدى ءبىلىم دودالارىندا توپ جاردىڭىزدار. كوك تۋىمىزدى بيىككە كوتەرىپ، ەلىمىزدىڭ ابىروي-بەدەلىن ارتتىرۋعا مول ۇلەس قوسىپ جۇرسىزدەر. ءبىز سىزدەردى ماقتان تۇتامىز. قازاقستاننىڭ جارقىن بولاشاعى - ويى ۇشقىر، ءبىلىمدى، دارىندى جاستاردىڭ قولىندا. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە بارىڭىزگە زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. سىزدەر ەل ماقتانىشى دەگەن اتقا لايىقسىزدار! - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاباندى ەڭبەك، ۇزدىكسىز ىزدەنۋمەن جەڭىپ العان ءار مەدالدىڭ باعاسى قىمبات، ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ساعاتتاپ وقۋ، ايلار بويى دايىندىق جۇرگىزۋ، جىلدار بويى بيىك ماقساتقا ۇمتىلۋ ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، قاجىرلى قايرات پەن مىقتى كۇش-جىگەر كەرەك. ۇلى اباي دا «ءۇش-اق نارسە ادامنىڭ قاسيەتى: ىستىق قايرات، نۇرلى اقىل، جىلى جۇرەك» دەپ وسيەت ايتتى. سىزدەر ءارقايسىڭىز كوپ ۇزاماي بىلىكتى ينجەنەر، كورنەكتى عالىم، مىقتى مامان بولاسىزدار. جاڭا تەحنولوگيالاردى ويلاپ تاۋىپ، ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە، الەمنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەتىن جاڭالىق اشاسىزدار. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.