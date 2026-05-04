پرەزيدەنت Ghtpbltyn Defense Tech قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى يننوۆاتسيالاردى قولداۋ ورتالىعىن كوردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى قولعا العان Defense Tech جوباسى تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
Defense Tech باستاماسى قارۋلى كۇشتەردىڭ جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ قاجەتتىلىگى ءۇشىن وتاندىق تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى انىقتاۋ، ىرىكتەۋ جانە جەدەل دامىتۋ جونىندەگى يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قۇرۋدى كوزدەيدى.
جوبا اياسىندا يننوۆاتسيالىق كوماندالارمەن جانە عىلىمي- تەحنيكالىق ۇيىمدارمەن تۇراقتى جۇمىس مەحانيزمى قالىپتاسادى.
Astana Hub الاڭىندا Defense Tech ۇيلەستىرۋ كەڭسەسى ۇيىمداستىرىلعان. بۇل قورعانىس مينيسترلىگى، تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلەر، عىلىمي ۇيىمدار جانە يندۋستريالدىق سەرىكتەستەر اراسىنداعى بايلانىستى قامتاماسىز ەتەدى.
باستامانى ىلگەرىلەتۋ اياسىندا الماتىداعى ارميا ءۇيى بازاسىندا مۋلتي فۋنكسيونالدى يننوۆاتسيالىق حاب - Defense Tech IT Park قورعانىس تەحنولوگيالارى ورتالىعى اشىلدى.
مۇندا وتاندىق ІТ كومپانيالار مەن ستارتاپ كوماندالاردىڭ قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى وزىق تەحنولوگيالىق شەشىمدەرى مەن پەرسپەكتيۆتى ازىرلەمەلەرى ۇسىنىلعان.