پرەزيدەنت شۋچينسك قالاسىنداعى ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا شۋچينسك قالاسىنىڭ ەكوساياباعى تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاياۋدا جاڭعىرتىلعان قوعامدىق كەڭىستىكتە تۇرعىنداردىڭ سەرۋەندەپ، سپورتپەن شۇعىلدانۋىنا بارلىق جاعداي جاسالعان.
پرەزيدەنت جەرگىلىكتى جاس دومبىراشىلاردىڭ ونەرىن تاماشالادى. ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ازىرلەنىپ جاتقان ونەرپازدار بىرنەشە كۇي ورىنداپ بەردى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجگە بارعان ەدى.