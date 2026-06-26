KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت شۋچينسك قالاسىنداعى ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا شۋچينسك قالاسىنىڭ ەكوساياباعى تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Head of State inspects public recreation areas in Shchuchinsk
    Photo credit: Akorda

    تاياۋدا جاڭعىرتىلعان قوعامدىق كەڭىستىكتە تۇرعىنداردىڭ سەرۋەندەپ، سپورتپەن شۇعىلدانۋىنا بارلىق جاعداي جاسالعان.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت جەرگىلىكتى جاس دومبىراشىلاردىڭ ونەرىن تاماشالادى. ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ازىرلەنىپ جاتقان ونەرپازدار بىرنەشە كۇي ورىنداپ بەردى.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجگە بارعان ەدى.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда
    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда
    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

     

    اقمولا ​​وبلىسى جاڭالىقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور