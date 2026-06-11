پرەزيدەنت شىمكەنت قالاسىنىڭ دامۋ قارقىنى تۋرالى ەسەپپەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى عابيت سىزدىقبەكوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قالانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
عابيت سىزدىقبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 5,7 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 11 پايىزعا ۇلعايدى. شىمكەنت اتالعان كورسەتكىش ارقىلى وڭىرلەر اراسىندا ەكىنشى ورىن يەلەنىپ وتىر.
- 2025-جىلى شاھار ەكونوميكاسىنا 859,5 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا قۇيىلدى، ونىڭ 72 پايىزى جەكەگە تيەسىلى. جالپى ءوسىم - 7,5 پايىز. سوڭعى ءۇش جىلدا ونەركاسىپ سالاسىندا قۇنى 170 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 50 جوبا ىسكە قوسىلىپ، 3,5 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلدى. بەلسەندى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەر سانى 133 مىڭعا جەتىپ، ولار شىعارعان ءونىم كولەمى 4,7 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ وڭىرلىك جالپى ونىمدەگى ۇلەسى 41 پايىزدان 56 پايىزعا ارتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پرەزيدەنتكە بيىلعى ءتورت ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا نەگىزگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردىڭ وڭ ديناميكاسى ساقتالىپ وتىرعانى جونىندە باياندالدى. قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 10,4 پايىزعا ءوستى. بۇل ونەركاسىپ، قۇرىلىس، ساۋدا جانە كولىك سالالارىندا بايقالدى.
مەملەكەت باسشىسىنا بۇعان دەيىنگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا 200 ورىنعا شاقتالعان زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىق سالىنۋدا. سونداي-اق بيىل 150 ورىندىق وڭالتۋ ورتالىعىن پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.
35 مىڭ جانكۇيەر سىياتىن زاماناۋي ستاديون، پاراليمپيادالىق، سۋردليمپيادالىق سپورت تۇرلەرى مەن بوچچاعا ارنالعان مامانداندىرىلعان كەشەن قۇرىلىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سالالارىنا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە ەرەكشە ءمان بەرىلۋدە.
مەملەكەت باسشىسى شىمكەنت قالاسىن ودان ءارى دامىتۋ جانە تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆانى قابىلداعانىن جازدىق.