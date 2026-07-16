پرەزيدەنت شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كونفەرەنسياعا قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن ءتوراعا شي جينپيڭگە العىس ايتىپ، وسى ءىس-شارانىڭ شىعىستىڭ ءىنجۋ-مارجانى - شاڭحاي قالاسىندا ۇيىمداستىرىلۋى سيمۆولدىق مانگە يە ەكەنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسىن قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 105 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى.
- قىتايدىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىق الدىنداعى بەدەلى زور جانە ونىڭ جەتىستىكتەرىن بۇكىل الەم مويىندايدى. قازىرگى تاڭدا ەلىڭىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەردى ءبارىمىز ۇلكەن قىزىعۋشىلىقپەن قارايمىز. بۇل، ەڭ الدىمەن، ءسىزدىڭ كورەگەن باسشىلىعىڭىز بەن قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ ارقاسى دەپ سانايمىن. ءوزىڭىزدى حالقىن العا باستاپ كەلە جاتقان تەگەۋرىندى كوشباسشى جانە جاھاندىق دەڭگەيدەگى پاراساتتى ساياساتكەر رەتىندە ەرەكشە قۇرمەتتەيمىن. ءسىز كوتەرگەن يگى باستامالاردى قولداۋعا ءارقاشان دايىنبىز. قازاقستان قىتايمەن ماڭگىلىك ءارى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جان- جاقتى نىعايتا بەرۋگە قاشاندا مۇددەلى. سوڭعى جىلدارى مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ساياسي ديالوگ ايتارلىقتاي جاندانا ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار ساۋدا- ەكونوميكالىق سالادا مول تابىسقا قول جەتكىزدى.
قىتاي - قازاقستاننىڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ق ح ر ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 30 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى. بىلتىر ەكىجاقتى ساۋدا-ساتتىق كولەمى 49 ميلليارد دوللارعا جەتتى. قازىر قازاقستاندا 8,5 مىڭنان اسا قىتاي كومپانياسى جەمىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، گاز-حيميا، ماشينا جاساۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سەكىلدى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سەكتورىندا بىرلەسكەن ءىرى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىس جىلدان جىلعا نىعايىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
- بىلتىر قازاقستانعا 1 ميلليوننان استام قىتاي ازاماتى ساپارلاپ كەلدى. ەكى ەل استانالارىندا مادەني ورتالىقتار اشىلدى. ەلىمىزدە لۋ بان شەبەرحانالارى تابىستى جۇمىس ىستەۋدە. بۇل - قوس حالىقتىڭ اراسىندا قالىپتاسقان دوستىق پەن ءوزارا سەنىمنىڭ تاعى ءبىر ايعاعى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ارەناداعى ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىنە نازار اۋداردى.
ەكى مەملەكەتتىڭ جاھاندىق ورنىقتى دامۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۇستانىمدارى - ورتاق. اتاپ ايتقاندا، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى، ازياداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس، «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتى اياسىندا ءتيىمدى بايلانىستار ورناعان.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەسكەن ەدى.