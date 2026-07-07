پرەزيدەنت Euronews ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى پەدرو ۆارگاس داۆيدتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە الەمنىڭ جەتەكشى تەلەارنالارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن كورپوراتسيامەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى Euronews ۋاقيعالاردى بەيتاراپ جاريالاپ، كورەرمەنگە سەنىمدى اقپارات ۇسىناتىن جاھانداعى ماڭدايالدى مەديا رەسۋرس رەتىندە تانىلعانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، تەلەارنا 2024-جىلى استانادا وڭىرلىك كەڭسەسىن اشقان ساتتەن باستاپ، قازاقستان مەن ورتالىق ازيانىڭ ساياسي، ەكونوميكالىق جانە مادەني تىنىس-تىرشىلىگى جايىندا كوبىرەك حابار تاراتا باستادى.
پرەزيدەنت Euronews ارناسىنىڭ قازاق تىلىندە جاڭالىق تاراتۋدى قولعا العانىن قۇپتاپ، مۇنى ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتىڭ جارقىن كورىنىسى دەپ اتادى.
پەدرو ۆارگاس داۆيد مەديا جەلىنىڭ قولدانىسىنا ورتالىق ازيا حالىقتارىنىڭ اراسىنان العاش رەت قازاق ءتىلى ەنگەنىن مالىمدەدى.
بۇدان بولەك، Euronews جەتەكشىسى قازاقستاندىقتاردى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتاپ، نەگىزگى زاڭدا كورىنىس تاپقان قاعيداتتار مەن قۇندىلىقتار ەل باسشىلىعىنىڭ اناعۇرلىم كۇشتى ءارى وزىق مەملەكەت قۇرۋعا بەيىل ەكەنىن كورسەتەتىنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تاياۋدا بريۋسسەلگە جاساعان رەسمي ساپارىنىڭ ناتيجەلەرى جونىندە پىكىر الماسۋ ءوتتى.
پەدرو ۆارگاس داۆيد پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپار قارساڭىندا Euronews سايتىندا جارىق كورگەن ماقالاسىنداعى استانا مەن ەۋروپالىق وداقتىڭ كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ كەلەشەگى تۋرالى ءتۇيىندى ويلارىن ەۋروپالىق اۋديتوريا ەرەكشە ىقىلاسپەن قابىلداعانىن ايتتى.
ەۋروپا ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، ەۋروپالىق وداق پەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جوعارى قارقىنمەن دامىپ، ۇزاقمەرزىمدى ءارى جەمىستى ىنتىماقتاستىقتىڭ بۇرىن- سوڭدى بولماعان سيپاتىنا يە بولعان.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ايماقتى جاھاندىق اقپارات كەڭىستىگىنە شىعارىپ، قازاقستاننىڭ جەتىستىكتەرىن حالىقارالىق قوعامداستىققا كەڭىنەن تانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.