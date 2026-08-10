پرەزيدەنت شاۆكات راحمونوۆقا اكەسىنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كاسىبي سپورتشى، ارالاس جەكپە-جەك شەبەرى شاۆكات راحمونوۆقا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تانىمال سپورتشى شاۆكات راحمونوۆتىڭ اكەسى باقتىباي الپامىسوۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى قايعىسىنا ورتاقتاسىپ، كوڭىل ايتتى.
- باقتىباي راحمون ۇلى ماعىنالى عۇمىر كەشكەن قادىرلى جان بولدى. ناعىز وتانشىل ازامات رەتىندە ەل مەرەيىن ۇستەم ەتكەن، بۇكىل قازاق جۇرتىنىڭ ماقتانىشىنا اينالعان وزىڭىزدەي جىگەرلى ۇرپاق تاربيەلەپ ءوسىردى. اكەڭىزدىڭ يمانى سالامات، جانى ءجانناتتا بولسىن! — دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى سينگاپۋر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعانبىز.