پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا موديدىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا موديدىڭ تەگەۋرىندى ءارى پاراساتتى باسشىلىعىمەن ءۇندىستان ەكونوميكالىق ءوسىم، ورنىقتى دامۋ جانە عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەت تۇرعىسىنان جاھاندىق كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندە پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى نيۋ-دەليدە وتكەن بريكس سامميتى بارىسىندا كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەت پەن قوناقجايلىق ءۇشىن ءۇندىستان ۇكىمەتىنىڭ جەتەكشىسىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن اقوردانىڭ حابارلاماسىندا.
سونداي-اق نارەندرا موديمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ ناتيجەلى بولعانىنا نازار اۋدارىپ، ونى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
بۇعان دەيىن ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى ءوزىنىڭ X پاراقشاسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆپەن ناتيجەلى پىكىر الماسقانى تۋرالى جازعانىن حابارلاعان ەدىك.