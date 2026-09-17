KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا موديدىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Президент Ҳиндистон Бош вазирини Қозоғистонга давлат ташрифи билан келишга таклиф қилди
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا موديدىڭ تەگەۋرىندى ءارى پاراساتتى باسشىلىعىمەن ءۇندىستان ەكونوميكالىق ءوسىم، ورنىقتى دامۋ جانە عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەت تۇرعىسىنان جاھاندىق كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندە پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - مەملەكەت باسشىسى نيۋ-دەليدە وتكەن بريكس سامميتى بارىسىندا كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەت پەن قوناقجايلىق ءۇشىن ءۇندىستان ۇكىمەتىنىڭ جەتەكشىسىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن اقوردانىڭ حابارلاماسىندا.

    سونداي-اق نارەندرا موديمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ ناتيجەلى بولعانىنا نازار اۋدارىپ، ونى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    بۇعان دەيىن ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى ءوزىنىڭ X پاراقشاسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆپەن ناتيجەلى پىكىر الماسقانى تۋرالى جازعانىن حابارلاعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور