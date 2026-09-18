پرەزيدەنت ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - استانادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا سەگىز ەلدىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسىنىڭ مەملەكەت باسشىسىنا سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سەنىم گراموتالارىن مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى سامەح شەحاتا، شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ ەلشىسى كريستينا حونەگگەر-زولوتۋحين، ەستونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى مارە لۋۋپ، ومان سۇلتاندىعىنىڭ ەلشىسى سالاح دجابۋب، ماجارستان ەلشىسى فەرەنتس تسومبوش، گۆينەيا-بيساۋ رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى برايما ەمبالو، نيگەريا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى دجوزەف ولۋسولا يدجي مەن دانيا كورولدىگىنىڭ ەلشىسى لارس تۋەسەن تابىستادى.
پرەزيدەنت ەلشىلەرگە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ەلىمىزدىڭ سىرتقى ساياساتتا بەيبىت باعىت ۇستاناتىنىن جەتكىزدى.
- بۇگىن - شىن مانىندە، ەلدەرىڭىزدىڭ وكىلى رەتىندە سىزدەر ءۇشىن دە، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءۇشىن دە وتە ماڭىزدى كۇن. وسى ورايدا بارلىعىمىز بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋىمىز قاجەت ەكەنىنە سەنىمدىمىن. ويتكەنى قازاقستان بەيبىتسۇيگىش ەل سانالادى. ءبىز تەڭگەرىمدى جانە سىندارلى سىرتقى ساياسات ۇستانامىز. ەل ىشىندە رەفورما جۇرگىزۋگە قولايلى جاعداي جاساۋعا ۇمتىلامىز. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، سونداي- اق پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسىنىڭ سىزدەر ءۇشىن ءاردايىم ەسىگى اشىق. ويتكەنى قازىرگى تۇراقسىز ءارى قۇبىلمالى الەمدە بىرگە بولۋعا ءتيىسپىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعان بولاتىن.