پرەزيدەنت ءبىرقاتار شەتەلدىك ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان ەكونوميكاسىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى كوپ جىلعى ناتيجەلى قىزمەتى ءۇشىن شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىنا قاتىسقان ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى.
بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
Ⅱدارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن:
ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسو، يسلام دامۋ بانكىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد سۋلەيمان ءال-دجاسسەر، AD Ports Group كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى مۇحاممەد جۋما ءال-شاميسي، Citi كومپانياسىنىڭ تۇتىنۋشىلارمەن جۇمىس جونىندەگى باس باسقارۋشىسى دەۆيد ليۆينگستون، ،Polpharma كومپانياسى باقىلاۋشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ەجي ستاراك، Cameco كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيم گيتتسەل، «قازاقستاننىڭ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ەرلان دوسىمبەكوۆ ماراپاتتالدى.
«قۇرمەت» وردەنىمەن:
«قازاقستاننىڭ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ ديرەكتورى جاننا بايداشيەۆا ناگرادتالدى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-وتىرىسى ءوتتى.