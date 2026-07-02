KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت ءبىرقاتار شەتەلدىك ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان ەكونوميكاسىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى كوپ جىلعى ناتيجەلى قىزمەتى ءۇشىن شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىنا قاتىسقان ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى.

    Президент бірқатар шетелдік инвесторларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن:

    ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسو، يسلام دامۋ بانكىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد سۋلەيمان ءال-دجاسسەر، AD Ports Group كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى مۇحاممەد جۋما ءال-شاميسي، Citi كومپانياسىنىڭ تۇتىنۋشىلارمەن جۇمىس جونىندەگى باس باسقارۋشىسى دەۆيد ليۆينگستون، ،Polpharma كومپانياسى باقىلاۋشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ەجي ستاراك، Cameco كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيم گيتتسەل، «قازاقستاننىڭ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ەرلان دوسىمبەكوۆ ماراپاتتالدى.

    Президент бірқатар шетелдік инвесторларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент бірқатар шетелдік инвесторларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент бірқатар шетелдік инвесторларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда

    «قۇرمەت» وردەنىمەن:

    «قازاقستاننىڭ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ ديرەكتورى جاننا بايداشيەۆا ناگرادتالدى.

    Президент бірқатар шетелдік инвесторларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-وتىرىسى ءوتتى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور