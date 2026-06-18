پرەزيدەنت ءبىر توپ مەديتسينا قىزمەتكەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ءبىر توپ مەديتسينا قىزمەتكەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى. ماراپات ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى قارساڭىندا ءوتىپ جاتىر.
پرەزيدەنت كاسىبي شەبەرلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ جۇرگەن ادامداردىڭ قاجىرلى ەڭبەگى لايىقتى باعالانۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت وسىنداي وتانشىل، ادال ازاماتتارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتەدى.
- مەن بۇگىن وتاندىق مەديتسينانى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى جانە حالىق دەنساۋلىعىن ساقتاۋداعى قاجىرلى ەڭبەگى ءۇشىن ءبىر توپ مەديتسينا قىزمەتكەرىنە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادا بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدىم. بۇل ماراپاتتى ەڭ الدىمەن، حالىقتىڭ دارىگەرلەر قاۋىمىنا دەگەن شىنايى قۇرمەتى، زور العىسى دەپ قابىل العان ءجون. بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت جارلىعىمەن وتاندىق مەديتسينانى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە حالىق دەنساۋلىعىن ساقتاۋداعى قاجىرلى ەڭبەگى ءۇشىن ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى بولاتبەك بايماحانوۆ II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
سايكەسىنشە «پاراسات» وردەنى ءبىرقاتار وڭىردەن كەلگەن ا ق حالاتتى ابزال جاندارعا بەرىلدى:
بەكتۇرعانوۆ رامازان سەيداحمەت ۇلى - تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «وبلىستىق وفتالمولوگيالىق اۋرۋحانا» م ك ك ديرەكتورى؛
بورومبايەۆ ۋلفات تولەۋعالي ۇلى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «پاۆلودار وبلىستىق ونكولوگيا ديسپانسەرى» ك م ك بولىمشە مەڭگەرۋشىسى؛
نىسانوۆ ءابىلماجيت - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى «قازاق رەسپۋبليكالىق لەپروزوريى» م م تاسبوگەت ديسپانسەرلىك بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، قىزىلوردا وبلىسى؛
تولەپبەرگەنوۆا ايگۇل دۇيسەنباي قىزى - «ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعى» ا ق ءبولىم باستىعى، استانا قالاسى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن:
ابدەل زيات ءجۇمادىل ۇلى - «ماسعۇت ايقىمبايەۆ اتىنداعى اسا قاۋىپتى ينفەكتسيالار ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعى» ج ش س جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەرى، الماتى قالاسى؛
بيدايبايەۆ ارعىن نويان ۇلى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «تەمىرتاۋ قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسى» ك م ك ديرەكتورى؛
بيماعانبەتوۆا نۇرجامال باياحمەت قىزى - قوستاناي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «جانگەلدين اۋداندىق اۋرۋحاناسى» ك م ك بولىمشە مەڭگەرۋشىسى؛
بوگوسلاۆسكي پاۆەل ۆلاديسلاۆوۆيچ - قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «قاراعاندى قالاسىنىڭ № 2-كوپبەيىندى اۋرۋحاناسى» ك م ك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى؛
يمانعازينوۆ ساعيت بايمۇقان ۇلى - «سەمەي مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پاۆلودار فيليالىنىڭ پروفەسسورى، سەمەي قالاسى؛
يسابەكوۆا لاۋرا قايرات قىزى - «قوستاناي قالاسىنىڭ № 5 ەمحاناسى» ج ش س مەديتسينا ديرەكتورى؛
كولەسنيەۆ الەكساندر ۆالەريەۆيچ - «ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى» ج ش س بولىمشە مەڭگەرۋشىسى، استانا قالاسى؛
كۇلىمبەتوۆ امانگەلدى سەيىتماعامبەت ۇلى - «س. ج. اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، الماتى قالاسى؛
قۋاتبايەۆ ەرماعامبەت مۇقان ۇلى - الماتى قالاسىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «قالالىق كارديولوگيا ورتالىعى» ك م ك ديرەكتورى؛
مۇستافينوۆا گۇلنار تولەۋحان قىزى - «University Medical Center» ك ق دەپارتامەنت ديرەكتورى، استانا قالاسى؛
نۇرلانوۆا رىستى بەرەكەل قىزى - «رەسپۋبليكالىق جوعارى مەديتسينا كوللەدجى» ج ش س كونسۋلتانتى، الماتى قالاسى؛
ساۆحاتوۆا اقمارال دوسپول قىزى - «قازاق ونكولوگيا جانە راديولوگيا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ا ق دارىگەرى، الماتى قالاسى؛
سماعۇلوۆا عازيزا اجماعي قىزى - «مارات وسپانوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق كافەدرا باسشىسى، اقتوبە قالاسى؛
سىبانبايەۆ دارحان ءارىپ ۇلى - الماتى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «جامبىل كوپبەيىندى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحاناسى» ك م ك ديرەكتورى؛
تۇرىسبەكوۆا ساۋلە تىلەۋبەرگەن قىزى - «س. ج. اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق كافەدرا مەڭگەرۋشىسى، الماتى قالاسى؛
ۋاليەۆا رايگۇل - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا «ۇلتتىق ساراپتاما ورتالىعى» ر م ك فيليالىنىڭ زەرتحانا مەڭگەرۋشىسى، وسكەمەن قالاسى؛
حايروۆ كونستانتين ەدۋاردوۆيچ - «پەدياتريا جانە بالالار حيرۋرگياسى عىلىمي ورتالىعى» ا ق حيرۋرگيالىق بلوك باسشىسى، الماتى قالاسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن:
بالجانوۆ جەڭىس مىرزاسەيىت ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «№ 1-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانا» م ك ك بولىمشە مەڭگەرۋشىسى؛
بەكارىسوۆ ولجاس ساپارعالي ۇلى - «اكادەميك ن. ج. باتپەنوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعى» ر م ك ديرەكتورى، استانا قالاسى؛
بەردەشيەۆا ميرا قابدىلكارىم قىزى - باتىس قازاقستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «№ 5 قالالىق ەمحانا» م ك ك باس مەيىرگەرى، ورال قالاسى؛
جۇماحايەۆا ءاليا سەرىك قىزى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «№ 2-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانا» م ك ك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى؛
كارىباي سەرىك دۇزەلباي ۇلى - «ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعى» ا ق بولىمشە مەڭگەرۋشىسى، استانا قالاسى؛
مۋستافين راميل تابريسوۆيچ - «استانا ەكولايف» ج ش س مەديتسينالىق ديرەكتورى؛
وگاي ۆياچەسلاۆ بوريسوۆيچ - «ۇلتتىق بيوتەحنولوگيا ورتالىعى» ج ش س پروفەسسورى، استانا قالاسى؛
تيە دميتري ۆالەريەۆيچ - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «كوپبەيىندى وبلىستىق اۋرۋحاناسى» ك م ك بولىمشە مەڭگەرۋشىسى، پەتروپاۆل قالاسى؛
«شاپاعات» مەدالىمەن:
امانگەلدى قىزى سايا - «ۇلتتىق بالالاردى وڭالتۋ ورتالىعى» ك ە ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى، استانا قالاسى؛
ديگاي الەكساندر كونستانتينوۆيچ - «ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى» ج ش س اعا ورديناتورى، استانا قالاسى؛
دۇيسەكەنوۆا گۇلجازيرا قينايات قىزى - اباي وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىق» ك م ك قىزمەت باسشىسى، سەمەي قالاسى؛
كيم الەكسەي يۋريەۆيچ - اتىراۋ وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «اتىراۋ وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسى» ك م ك دارىگەرى؛
مۇحامەديەۆ ەرمەك داكەن ۇلى - اقمولا وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جانىنداعى «وبلىستىق قان ورتالىعى» م ك ك ديرەكتورى، كوكشەتاۋ قالاسى؛
ورازالينوۆ ازامات ءجانابىل ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «№ 2-كوپبەيىندى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسى» م ك ك بولىمشە مەڭگەرۋشىسى؛
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى:
بەنبەرين ۆالەري ۆاسيليەۆيچ - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى» ر م ك ءبولىم باستىعىنىڭ ورىنباسارى؛
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دارىگەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى:
بايعوشقاروۆا راحات وسەرباي قىزى - دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ ارداگەرى، استانا قالاسى؛
ەپەنوۆا جاپىراق كەڭەسحان قىزى - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى «وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىق» م ك ك ديرەكتورى، اقتاۋ قالاسى؛
كارابايەۆا راۋشان جۋمارتوۆنا - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى» ر م ك ديرەكتورى؛
كيسيكوۆا ساۋلە دۇيسەبەك قىزى - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى» ر م ك ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998 -جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى