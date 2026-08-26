پرەزيدەنت ءبىلىم جۇيەسىن دامىتۋعا ارنالعان زاماناۋي تاسىلدەرمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «ءبىلىم بولاشاعى» كورمەسىن ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسى اياسىنداعى ءىس-شارا سالانى دامىتۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىنە ارنالعان.
پرەزيدەنتكە «تالداۋ ورتالىعىنىڭ» جۇمىسى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالاناتىن تالداۋ قۇرالدارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءمۇعالىمنىڭ ساباققا ازىرلەنۋىنە كومەكتەسەتىن WONK پەداگوگتىڭ AI- اسسيستەنتى تانىستىرىلدى.
سودان كەيىن مەملەكەت باسشىسىنا Qalam AI ،Beyim AI ،TopIQ جانە E- OQULYQ سيفرلىق شەشىمدەرى قولدانىلاتىن 3-سىنىپتاعى ماتەماتيكا ساباعىنىڭ ءۇزىندىسى كورسەتىلدى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنت زاماناۋي بالالار باسىلىمدارىمەن، سونىڭ ىشىندە الەم ادەبيەتىنىڭ قازاق تىلىندەگى اۋدارماسىمەن، سونداي-اق، عىلىم، ينجەنەريا، روبوت تەحنيكاسى مەن يننوۆاتسيا سالاسىنداعى وقۋشىلار جەتىستىكتەرىمەن تانىستى.