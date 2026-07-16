پرەزيدەنت CATL كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا اككۋمۋلياتور زاۋىتىن سالۋ باستاماسىن قولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Contemporary Amperex Technology Co .Ltd .(CATL) ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ تەڭتوراعاسى پان جيانمەن جوعارى تەحنولوگيا سالاسىنداعى ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى CATL كومپانياسىنىڭ ەلىمىزدە اككۋمۋلياتور باتارەيالارىن شىعاراتىن زاۋىت سالۋ باستاماسىن قۇپتادى.
بۇل كاسىپورىن ورتالىق ازيادا وسىنداي اۋقىمداعى العاشقى ءوندىرىس ورنىنا اينالۋى مۇمكىن.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ شيكىزاتتى وڭدەۋدەن باستاپ دايىن ءونىم شىعارۋعا دەيىنگى تۇتاس وندىرىستىك سيكلدى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىگى تولىق جەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
پان جيان CATL قازاقستاندى كومپانيا قىزمەتىنىڭ باستى باعىتتارى بويىنشا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىراتىن ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار ونىڭ كومپانياسى قازاقستاننىڭ 2060-جىلعا قاراي كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق ماقساتىنا جاردەمدەسە الاتىنىن ايتتى.
Contemporary Amperex Technology (CATL) 2011 -جىلى قۇرىلعان، ەلەكتروموبيلدەرگە ارنالعان اككۋمۋلياتور ءوندىرىسى بويىنشا الەمدىك كوشباسشى سانالادى (نارىقتىڭ 40 پايىزى) جانە قىتايداعى بەلگىلى ءارى ءىرى كومپانيالار قاتارىنا كىرەدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا CATL اككۋمۋلياتور ونىمدەرىن ساتۋ كولەمى 661 گۆت-ساعاتقا جەتىپ، تابىس 62,6 ميلليارد دوللاردى، سونىڭ ىشىندە تازا پايدا 10,6 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Xiaomi كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى لۋ ۆەيبينمەن كەزدەسكەنىن جازعانبىز.