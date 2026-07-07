پرەزيدەنت ءاليحان سمايىلوۆقا مەملەكەتتىك اۋديت جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ بيىلعى العاشقى جارتىجىلدىقتا اتقارعان جۇمىسىنىڭ قورىتىندىسى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى. ءاليحان سمايىلوۆ اتالعان كەزەڭدە سوماسى 5,8 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 13 ءىرى مەملەكەتتىك اۋديت جۇرگىزىلگەنىن ايتتى.
تەكسەرۋ جۇمىستارى جەكەلەگەن وڭىرلەردىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىن، «پروبلەمالىق كرەديتتەر قورى»، «اگرارلىق كورپوراتسيا»، «قازپوشتا»، «اقتاۋ تەڭىز پورتى» اكسيونەرلىك قوعامدارىن، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ ينفراقۇرىلىمى مەن ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ورگانداردى قامتىدى.
انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ ناتيجەسىندە مەملەكەت بيۋدجەتىنە 128 ميلليارد تەڭگە قايتارىلعانى جونىندە باياندادى.
ۇكىمەت پەن اۋديت نىساندارىنا 35 ۇسىنىم مەن 413 نۇسقاما جىبەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ بيۋجەت ۇدەرىسىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا ۇلتتىق زاڭناماعا جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ باستاماسىمەن ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، ماكروەكونوميكالىق بولجام قالىپتاستىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەسى قابىلدانىپ، مەملەكەت قاراجاتىن جۇمساۋعا قاتىستى قازىنالىق باقىلاۋ كۇشەيتىلدى جانە ءتورتىنشى توقساندا بيۋجەتكە تۇزەتۋ ەنگىزۋگە تىيىم سالىندى.
جەكەشەلەندىرۋ ۇدەرىسىنىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ شارالارى، سونداي-اق اگروونەركاسىپ كەشەنىن رەتتەۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋ جونىندە مالىمەت بەردى.
بيىل ەكىنشى جارتىجىلدىقتا 20 مەملەكەتتىك ءاۋديتتى اياقتاۋ جوسپارلانعانىن جەتكىزدى. ونىڭ تورتەۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تىكەلەي تاپسىرماسى بويىنشا قولعا الىنعان. شىمكەنت قالاسىنا، قاراعاندى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنا، سونداي-اق فارماتسيەۆتيكالىق ءونىم وندىرۋشىلەردى قولداۋ تەتىكتەرىنە تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق گاز بەن ينۆەستيتسيا سالالارى، «جاسىل دامۋ» ا ق، «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق قىزمەتى، جەكەلەگەن ۇلتتىق جوبالار، «اۋىل - ەل بەسىگى» جوباسى جانە باسقا دا باعىتتار تەكسەرۋدەن وتپەك.
جاڭا قۇرىلتايمەن ءوزارا ءىس-قيمىل اياسىندا 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسى باعالاناتىن بولادى.
پرەزيدەنت زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرە وتىرىپ، مەملەكەتتىك اۋديت جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى.