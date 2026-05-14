پرەزيدەنت بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋدى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋدى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى. مەملەكەت باسشىسى بۇل تۋرالى قازاقستان-تۇركيا بيزنەس فورۋمىندا ايتتى.
- قازىر وسى سالادا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. پرەزيدەنت جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى قۇرىلدى. ارنايى ينۆەستيتسيالىق شتاب جۇمىس ىستەپ تۇر. «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىنا ساي قىزمەت كورسەتەتىن ۇلتتىق تسيفرلىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. سونداي- اق شەتەلدىك كاسىپكەرلەر Altyn Visa باعدارلاماسىنىڭ يگىلىگىن قولدانا الادى. بىرەگەي ۆيزانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ينۆەستورلارعا سالىق جانە كوشى-قون جەڭىلدىكتەرىن ۇسىنۋ. تۇرىك كاسىپكەرلەرىن وسى مۇمكىندىكتى پايدالانۋعا شاقىرامىن. ەلوردامىزدا استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (AIFC) بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن بىلەسىزدەر. بۇل - ينۆەستورلار مەن كاسىپكەرلەرگە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن قۇرىلعان ايماقتاعى جەتەكشى حاب. ورتالىق ىستانبۇل، لوندون، دۋباي جانە نيۋ-يورك قارجى ورتالىقتارىنىڭ ۇزدىك تاجىريبەسىن قولدانا وتىرىپ، اعىلشىن قۇقىعىنا سايكەس جۇمىس ىستەيدى. مۇندا 90 عا جۋىق ەلدىڭ 5600 دەن استام كومپانياسى تىركەلگەن. سونىڭ ىشىندە قارجى، ساۋدا، قۇرىلىس جانە باسقا دا سالالاردا جۇمىس ىستەيتىن 73 تۇرىك كومپانياسى بار. بۇدان بولەك، استانا قارجى ورتالىعى مەن «بورسا ىستانبۇل» بيرجاسىنىڭ اراسىنداعى سەرىكتەستىك نىعايۋدا. قازاقستان تۇرىك بيزنەسىمەن بايلانىستى كەڭەيتە بەرۋگە مۇددەلى. ءبىزدىڭ بىلۋىمىزشە، تۇركيادا پرەزيدەنت رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ باستاماسىمەن ۇلتتىق ەكونوميكاعا اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداناتىن بولدى. لايىقتى كاسىپكەرلەرگە ءبىرقاتار جەڭىلدىك پەن ارتىقشىلىقتار بەرىلەدى ەكەن. ءبىز بۇل باستامانى مىندەتتى تۇردە ساراپتايمىز، قاجەتتى تۇستارىن پايدالانۋعا تىرىسامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ قاجەت دەپ سانايدى.
- بۇل سالادا ناقتى جەتىستىكتەرىمىز بار. وسى كەزگە دەيىن قازاق-تۇرىك ىسكەرلىك توپتارىنىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا جالپى قۇنى 7,6 ميلليارد دوللارعا تەڭ 142 جوبا جۇزەگە استى. سولاردىڭ قاتارىندا تۇرعان YDA Holding كومپانياسىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل كومپانيا ەلىمىزدە كوپسالالى ءوندىرىس كەشەنىن اشتى. سونىمەن قاتار اليۋميني ءوندىرىسىن جانداندىرىپ، مەديتسينالىق بۇيىمدار شىعارىپ جاتىر. ال Panelsan ،Betek Boya كاسىپورىندارى قۇرىلىس جانە حيميا ونەركاسىبىنە قاتىستى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا. Aksa Energy كومپانياسى قىزىلوردا وبلىسىندا زاماناۋي ەلەكتر ستانسياسىن ىسكە قوستى. بۇل جوبالار قازاقستاننىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەرى انىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ ايرىقشا ماڭىزدى.
- قازاقستان - قىتاي مەن ەۋروپانى جالعاپ تۇرعان مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى. قازىر وسى باعىتتاعى جۇك تاسىمالىنىڭ 85 پايىزى ءبىزدىڭ ەلىمىز ارقىلى وتەدى. ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتى، ياعني، ورتا ءدالىز، قازاقستاننىڭ تاسىمال سالاسىنداعى الەۋەتىن ارتتىرۋعا وڭ ىقپال ەتۋدە. سوڭعى جىلدارى وسى ءدالىز ارقىلى وتكەن جۇك كولەمى 5 ەسەدەن استام ءوستى. بىلتىر كونتەينەرلىك جۇك تاسىمالى 36 پايىزعا كوبەيدى. كوپ ۇزاماي بۇل كورسەتكىشتى 10 ميلليون تونناعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز. ءبىز ترانزيتتىك تاسىمال جۇيەسىن ءتيىمدى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن «Smart Cargo» ءبىرىڭعاي تسيفرلىق باسقارۋ پلاتفورماسىن ازىرلەدىك. جالپى، ورتا ءدالىزدىڭ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ بارشامىزدىڭ مۇددەمىزگە ساي كەلەدى. سوندىقتان تۇرىك تاراپىنا «e-permit» جوباسىن بىرگە جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىنامىز. بۇل جوبا جۇك راسىمدەرىن ەلەكتروندى تۇردە، ياعني، مەيلىنشە اشىق جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق اكىمشىلىك شىعىنداردى ازايتادى. «ورتا ءدالىز» جوباسىن «ترامپتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە وركەندەۋ جولى» (TRIPP) باستاماسىمەن ۇشتاستىرۋ ماڭىزدى دەپ سانايمىن. بۇدان بولەك، تۇرىك كاسىپكەرلەرى ەلىمىزدىڭ اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىنا قوماقتى ينۆەستيتسيا سالعانىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. قازىر TAV Holding كومپانياسى الماتىداعى حالىقارالىق تەرمينالدى جاڭعىرتۋدا. ال S Sistem Lojistik كومپانياسى اقتوبە اۋەجايىندا لوگيستيكا ورتالىعىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جوبالار قازاقستانداعى اۋە تاسىمالىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا جول اشادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.