پرەزيدەنت بەلگيانى قازاقستاننىڭ ە و- داعى نەگىزگى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەر ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلاپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.
بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى بەلگيانى قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق وداقتاعى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتىڭ قارقىنى بۇدان دا زور الەۋەتكە يە. بەلگيا قازاقستان ەكونوميكاسىنا قارجى قۇيعان 10 جەتەكشى ينۆەستوردىڭ قاتارىنا كىرەدى. سوڭعى 20 جىلدا اتالعان ەلدەن كەلگەن تىكەلەي ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 15 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ءوزارا ساۋدا اينالىمى دا تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ونىڭ كولەمى بىلتىر 580 ميلليون دوللاردان استى.
- قازاقستاندا بەلگيا كاپيتالىنىڭ ۇلەسى بار 110 نان استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. بۇل ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دەگەن ورتاق ۇمتىلىسىمىزدى اڭعارتادى. تانىمال بەلگيالىق كومپانيالار ءبىزدىڭ ەلدىڭ نارىعىنا كوپتەپ كەلىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەمەر-مينيستر بارت دە ۆيەۆەر ەكى ەل اراسىندا ساياسي ديالوگ دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ول بەلگيانىڭ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك اياسىن كەڭەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى. تاراپتار كولىك-لوگيستيكا، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، مۇناي حيمياسى، اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، سيفرلىق ترانسفورماتسيا، جاساندى ينتەللەكت جانە قارجى سالالارىنداعى بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىردى.
بۇدان بولەك، عىلىم جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىقپالداستىق، اسىرەسە، ۋنيۆەرسيتەتتەر، زەرتتەۋ ورتالىقتارى مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالار اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋ پەرسپەكتيۆاسى پىسىقتالدى. مەملەكەت باسشىسى ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، بەلگيا كورولى فيليپپكە جانە كوروليەۆا ماتيلداعا ىزگى سالەمىن جولدادى. پرەزيدەنت ەكىجاقتى قاتىناستار تاريحىندا العاش رەت كورول فيليپپتىڭ بيىل قازاقستانعا جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بارت دە ۆيەۆەردى وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. پرەمەر-مينيستر شاقىرۋدى ىقىلاسپەن قابىل الدى. سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.