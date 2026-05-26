پرەزيدەنت بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جاۋ لىجيدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
كەزدەسۋدە قازاق-قىتاي ماڭگى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋ، پارلامەنتارالىق ديالوگ، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
- بۇگىندە حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى تاريحي دوستىق بايلانىستارى ءوزارا سەنىم جانە شىنايى كورشىلەستىك رۋحىندا ويداعىداي دامىپ جاتىر. قىتاي ءاردايىم قازاقستانعا قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. سول ءۇشىن ءبىز قىتاي حالقىنا، ونىڭ باسشىلىعىنا جانە ارينە، ءتوراعا شي جينپيڭ مىرزاعا شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. ءبىز ءۇشىن قازاق-قىتاي ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىن ۇدايى نەگىزدە نىعايتۋ وتە ماڭىزدى. 2025 -جىل ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسىمىزداعى تاريحي ءارى تەڭدەسسىز كەزەڭ بولدى. ءوزارا ساپارلار سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىزدى تەرەڭدەتۋگە مىقتى سەرپىن بەردى. ماڭىزدى جەتىستىكتەرىمىزدىڭ ءبىرى - ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمى رەكوردتىق دەڭگەيگە، ياعني، 49 ميلليارد دوللارعا جەتتى. قىتاي ءداستۇرلى تۇردە قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ينۆەستورلارىنىڭ توبىنا كىرەدى. قىتايلىق ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى 29 ميلليارد دوللاردان استى. جاقىندا مەن ينۆەستيتسيالاردى كوتەرمەلەۋ جانە ءوزارا قورعاۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاسيالايتىن زاڭعا قول قويدىم. بۇل قۇجات ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەتىنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەكىجاقتى ءارى كوپجاقتى دەڭگەيدەگى ىقپالداستىقتى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن بەرىك ساياسي نەگىز قالىپتاسقانىنا توقتالدى.
- قازاقستاننىڭ جانە قىتايدىڭ حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى كوپتەگەن ماسەلەلەر بويىنشا ۇستانىمدارى ۇقساس نەمەسە بىردەي. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى جانە ازياداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس اياسىنداعى ناتيجەلى ىقپالداستىعىمىزدى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. قازاقستان قىتاي ۇسىنىپ وتىرعان دامۋ، وركەنيەتتەر ديالوگى جانە جاھاندىق باسقارۋ سالالارىنداعى ماڭىزدى باستامالاردى جوعارى باعالايدى ءارى قولدايدى. ەلىمىز «ءبىر قىتاي» قاعيداتىن بەرىك ۇستانادى. سونىمەن قاتار قازاقستان «ورتالىق ازيا - قىتاي» جاڭا فورماتىنداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى تولىقتاي قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ورايلى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە سالەمى مەن ىزگى تىلەگىن جولدادى.
پرەزيدەنت قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى ۇستانعان ستراتەگيالىق باعىت-باعداردىڭ تيىمدىلىگىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا 15- بەسجىلدىق جوسپار دا قىتايدى حالىقارالىق ساحنادا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن الەمدىك دەرجاۆا جانە جوعارى دامىعان مەملەكەت رەتىندە ودان ءارى نىعايتا تۇسەرىنە سەنەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ ءتوراعاسى قازاقستان پرەزيدەنتىنە ق ح ر ءتوراعاسىنىڭ ىستىق ىقىلاسىن جەتكىزدى.
- سوڭعى جىلدارى ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ جانە ءسىزدىڭ كورەگەن باسشىلىعىڭىز بەن ەرەكشە قامقورلىعىڭىزدىڭ ارقاسىندا قىتاي-قازاق قاتىناستارى قارقىندى دامىپ، ماڭگى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرىلدى. بىلتىر ءسىز ءتوراعا شي جينپيڭمەن استانادا جانە تيانجيڭدە ەكى مارتە كەزدەسىپ، ەلدەرىمىزدىڭ ىقپالداستىق باعىتتارىن ايقىندادىڭىزدار، - دەدى جاۋ لىجي.
سونىمەن قاتار بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ ءتوراعاسى قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ بويىنشا جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، اتا زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر مەملەكەتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى دامۋى تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق ماڭىزدى شەشىم بولعانىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ەكىجاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە ۇلەس قوسقانى ءۇشىن جاۋ لىجيدى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى