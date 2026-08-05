پرەزيدەنت «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراعويشيندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنتكە بۇعان دەيىن بەرگەن تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جانە حولدينگتى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى باياندالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ينۆەستيتسيالىق جانە كرەديتتىك پورتفەل 14,3 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 16,5 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ارتادى دەپ بولجانىپ وتىرعانى، بۇل رەتتە جىل سايىنعى تازا پايدا كولەمى 400 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىنى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حولدينگتىڭ قولداۋىمەن 77,5 مىڭ، سونىڭ ىشىندە كەزەكتە تۇرعان 11,6 مىڭ وتباسى باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلدى. وتكەن جىلى 77 ءىرى جوبا مەن شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە ارنالعان 27,4 مىڭ جوبا قارجىلاندىرىلىپ، ەكسپورتقا تاۋار شىعاراتىن 131 كاسىپكەرگە قولداۋ كورسەتىلدى. اۋىلشارۋاشىلىق تاۋارلارىن وندىرەتىن 7,2 مىڭ اگروقۇرىلىم كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن 11,4 مىڭ تەحنيكانى ليزينگكە الدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
باسقارما ءتوراعاسى جۇرگىزىلىپ جاتقان ترانسفورماتسيا مەن «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ جاڭا ۇزاقمەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسى جايىندا ايتتى. جوبا اكتيۆتەردى ءتيىمدى باسقارۋ، الەۋەتتى بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋ جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ شارالارىنا ارنالعان پرواكتيۆتى ينۆەستيتسيالىق حولدينگ مودەلىنە كوشۋدى قاراستىرادى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى باياندالدى. جىل سوڭىنا دەيىن ينۆەستيتسيالىق كەڭەستىڭ قاراۋىنا يمپورتتى الماستىرۋعا، ەكسپورت پەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان 26 جوبانى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ ورنىقتى ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ، ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيا تارتۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋ تەتىگىن كۇشەيتۋ جونىندە مىندەت جۇكتەدى. سونىمەن قاتار ازاماتتار ءۇشىن باسپانانىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.