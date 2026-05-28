    پرەزيدەنت: بايقوڭىر - قازاقستان مەن رەسەي ارىپتەستەگىنىڭ جارقىن سيمۆولى

    استانا. KAZINFORM - بايقوڭىر عارىش ايلاعى قازاقستان مەن رەسەيدىڭ حالىقارالىق عارىش نارىعىنداعى ورنىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بۇل پىكىردى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ايتتى.

    مەملەكەت باسشىسى عارىش سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ءالى دە پەرسپەكتيۆالى باعىت رەتىندە كورىنەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - بايقوڭىر عارىش ايلاعى كوپتەگەن جىل بويى جەمىستى عىلىمي-تەحنيكالىق ارىپتەستىكتىڭ جارقىن سيمۆولى بولىپ كەلەدى. «بايتەرەك» بىرلەسكەن جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ، سونىڭ ىشىندە جاڭا «سۇڭقار/سويۋز-5» زىمىران تاسىعىشىنىڭ جۋىرداعى ءساتتى ۇشىرىلىمى ەلدەرىمىزدىڭ حالىقارالىق عارىش قىزمەتتەرى نارىعىنداعى ورنىن نىعايتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ر ف پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە.

    ايتا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى ءوتىپ جاتىر. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الدى.

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە قازاقستان اۋماعىندا جولبارىستى قايتا جەرسىندىرۋ ىسىندە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور