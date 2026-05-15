پرەزيدەنت ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيا ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى ابدۋللا ءال-ماندۋستى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيا ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى، ب ا ءا ۇلتتىق مەتەورولوگيا ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى ابدۋللا ءال-ماندۋستى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ-نىڭ ارناۋلى مەكەمەسى سانالاتىن دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيا ۇيىمى كليمات، اۋا رايى، سۋ رەسۋرستارى جانە تابيعي اپاتتاردىڭ قاتەرىن ازايتۋ باعىتىنداعى جاھاندىق ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋدە نەگىزگى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى مەن ۇيىم جەتەكشىسى قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق مانگە يە كليمات ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. اتاپ ايتقاندا، ەرتە حابارلاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، مەتەورولوگيالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جانە عىلىمي دەرەكتەر الماسۋ وتە ماڭىزدى.
پرەزيدەنت قازاقستان تاراپىنىڭ ب ا ءا ۇلتتىق مەتەورولوگيا ورتالىعىمەن ءوزارا بايلانىستى ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇدان بولەك، وڭىرلىك جانە جاھاندىق دەڭگەيدەگى سۋ قاۋىپسىزدىگى مەن سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ ماسەلەلەرىن شەشۋدىڭ وزەكتىلىگىنە ءمان بەرىلدى. بۇل رەتتە قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جونىندەگى باستاماسىنىڭ ماڭىزى ايرىقشا.
تۇركىستان وبلىسى ب ا ءا ۇلتتىق مەتەورولوگيا ورتالىعىمەن بىرگە سۋ قويمالارىن تولتىرۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنە سۋ جەتكىزۋ ماقساتىندا جاۋىن-شاشىندى جاساندى جولمەن شاقىراتىن باستامانى جۇزەگە اسىرادى. اتالعان جوبا بيىل 17-مامىردا ىسكە قوسىلادى.
وسىلايشا، قازاقستان وڭىردە جاساندى جاڭبىر تەحنولوگياسىن پايدالانعان العاشقى ەل بولماق.
پرەزيدەنت ت م ۇ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تۇركىستان قالاسىنا بارعانىن جازعان بولاتىنبىز.