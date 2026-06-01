پرەزيدەنت: اۋىزبىرشىلىگى مىقتى، تاتۋ-ءتاتتى وتباسى - باقىتتى بالالىق شاقتىڭ ارقاۋى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنى قۇتتى بولسىن! جاس ۇرپاقتىڭ قۇقىعىن قورعاۋ، دەنساۋلىعىن ساقتاۋ جانە ولاردىڭ جان-جاقتى دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ – جالپى ۇلتتىق ماقسات جانە كونستيتۋتسيالىق مىندەت. اۋىزبىرشىلىگى مىقتى، تاتۋ- ءتاتتى وتباسى -باقىتتى بالالىق شاقتىڭ ارقاۋى. سوندىقتان وتباسى قۇندىلىقتارىن قورعاۋ جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ اسا ماڭىزدى نورماسىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالدى. وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جاسامپازدىق رۋحى وراسان زور. ولار ءبىلىم مەن سپورتتا، ونەردە مول تابىسقا جەتۋدە. مەنىڭ باستاماممەن قولعا الىنعان «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى اياسىندا مەملەكەت تاراپىنان ءاربىر بالاعا قامقورلىق جاسالىپ جاتىر. بيىل «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى ىسكە اسىرىلا باستادى. جاس بۋىندى قولداۋ ءاردايىم ەلىمىزدىڭ، ياعني ادىلەتتى جانە وزىق قازاقستاننىڭ باستى نازارىندا بولادى، - دەپ جازدى پرەزيدەنت Instagram پاراقشاسىندا.